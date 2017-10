Nemulţumirile bărbaţilor într-o relaţie. Vezi ce anume îl deranjează la tine!

Nemulțumirile bărbaților într-o relație. Vezi ce anume îl deranjează la tine!

Ştire online publicată Luni, 21 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu doar femeile au dreptul sa fie nemultumite in relatii sau chiar in casnicie. Barbatii simt si ei povara grea a responsabilitatilor si sunt afectati in aceeasi masura ca si partenerele lor.Iata care sunt lucrurile care ii pot nemultumi pe barbati intr-o relatie si afla cum poti gestiona situatia astfel incat raporturile dintre voi sa nu se degradeze:Barbatii sufera cand se simt folositiNu este prea placut pentru iubitul tau ca, in momentul cand trece pragul casei, sa il intampini cu lista de cumparaturi sau cu cea a lucrurilor pe care trebuie sa le faca el.Oricat de rece si insensibil ar parea partenerul tau, are si el nevoie de apreciere si de motivatie sa isi indeplineasca responsabilitatile. Asa ca intampina-l cu un sarut si discutati cu calm despre responsabilitatile fiecaruia.Barbatilor nu le place sa isi asume responsabilitatea pentru toate activitatile distractiveChiar daca tie ti se pare romantic ca iubitul tau sa planifice mereu escapadele si iesirile voastre, sunt momente in care el simte nevoia sa te mai ocupi si tu de aceste lucruri.Fie ca este coplesit de responsabilitatile de la serviciu, fie ca nu, si el isi doreste sa petreceti timp impreuna in moduri cat mai placute, insa asta nu inseamna ca ii place ca el sa fie cel care initiaza mereu astfel de actiuni.Barbatii se sperie cand femeia de langa ei devine prea responsabilaChiar daca nu si-ar asuma niciuna dintre responsabilitatile tale, barbatul de langa tine nu vrea sa te auda plangandu-te in fiecare zi de cat de greu iti este sa pastrezi casa curata, sa faci cumparaturile si sa ai grija si de copii in timp ce frecventezi si locul de munca.I-ar placea ca discutiile voastre sa aiba si alta tematica decat cea a necesitatilor sau a angajamentelor tale.Barbatii romantici sufera cand gesturile lor nu sunt apreciateDaca iubitului tau ii place sa va uitati impreuna la filme de dragoste si sa va plimbati romantic pe malul lacului, arata-i ca apreciezi mereu initiativele lui de a te invita la astfel de activitati. Nu ii este usor sa gaseasca mereu lucruri noi pe care sa le faceti impreuna si asteptarile lui in privinta reactiilor tale sunt foarte mari, asa ca incearca sa nu il dezamagesti.Pe barbati ii dezamageste modificarea brusca a libidoului femeilorDaca la inceputul relatiei erai salbatica si pasionala, iar acum te-ai transformat intr-o posomorata cu norma intreaga, partenerul tau va sesiza negresit aceasta schimbare si va suferi enorm de pe urma ei.(sursa:www.ele.ro)