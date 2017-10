Motive pentru care eşti doar o aventură de-o noapte

Motive pentru care ești doar o aventură de-o noapte

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Exista greseli pe care le faci fara sa vrei in relatia cu un potential partener, incadrandu-te singura in categoria femeilor care nu au stofa de iubita. Exagerezi la capitolul machiaj sau afisezi un comportament mult prea degajat? Ai sanse mari ca el sa te perceapa ca pe o aventura de o noapte si nimic mai mult!1. Exagerezi cu aranjatulDaca in mod normal nu porti foarte mult machiaj si tinutele tale sunt mai degraba casual, iar cand iesi in oras semeni cu o fetita care a scapat in trusa de farduri a mamei, vei atrage genul de barbati care nu sunt exact genul tau. Asadar, cand iesi cu fetele in oras ai grija sa nu adopti un look foarte diferit de cel care te caracterizeaza. Nu te imbraca astfel incat sa atragi, ci imbraca-te astfel incat hainele sa spuna ceva despre tine si nu iti alege tinuta fiindca asa crezi ca o sa fii mai placuta.2. Esti mult prea relaxataDaca ii vorbesti ca si cum ai fi unul dintre baieti, nu te astepta sa iti raspunda altfel decat degajat. In plus, va considera ca ai o atitudine relaxata nu numai cand vine vorba de conversatie, ci si in alte domenii. Comporta-te civilizat, ca o doamna, spune-i ca ti-a facut placere sa il intalnesti si ca ti-ar placea sa va vedeti din nou pe viitor. Nu trece drept indiferenta, fiindca ii vei da senzatia ca nu esti genul serios.3. Nu ii spui ce iti doresti cu adevaratIn incercarea de a parea relaxata, nu i-ai spus ca esti interesata de mai mult decat cateva momente placute petrecute impreuna. Ideal este sa nu te prefaci ca vrei mai putin decat iti doresti cu adevarat. Majoritatea barbatilor vor profita de ocazie si vor ajunge in patul tau daca le oferi ocazia. Asa ca spune ce ai pe suflet inainte de a fi ranita. Mai bine sa afli ca aveti o viziune usor diferita la inceput decat sa afli atunci cand el se imbraca in graba in dimineata de dupa si nu mai da niciun semn de viata, desi ti-ai fi dorit mai mult.4. Ai picat la primul complimentDaca iti spune ca esti cea mai sexy femeie pe care a vazut-o, nu e cazul sa-l urmezi fermecata pana in dormitor. Doar pentru ca iti spune ca esti frumoasa nu inseamna ca vrea si o relatie cu tine. Asa ca nu te mira ca a doua zi nu iti mai raspunde la mesaje. Nu are nicio obligatie fata de tine. Poate ca era si putin ametit de aburii alcoolului si nici nu-si mai aminteste ce s-a intamplat intre voi prea bine. Nu face greseala sa confunzi complimentele cu interesul lui sincer fata de persoana ta.(sursa:www.feminis.ro)