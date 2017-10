Motive intemeiate pentru care femeile resping barbatii

Ştire online publicată Marţi, 01 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Exista numeroase motive pentru care o femeie poate alege sa refuze o relatie cu un anumit barbat, insa doar cateva merita cu adevarat sa fie trecute pe lista celor intemeiate.1. Cariera . Da, exista si genul de femei cu standarde inflexibile, care nu se intalnesc cu barbati ce au o educatie sau o situatie financiara nu tocmai stralucita, insa majoritatea nu isi doresc decat un barbat care da dovada de ambitie si care le poate oferi stabilitate. Asta inseamna ca daca barbatul nu are o cariera bine definita si nu are sanse de avansare sau pur si simplu nu da dovada de motivatie in acest sens, are mari sanse sa fie respins.Poate fi cel mai istet si cel mai frumos barbat de pe pamant, daca nu satisface nevoia de stabilitate si nu are potential pentru un viitor sigur, sansele lui scad considerabil.2. Reputatia. Daca barbatul a avut numeroase relatii care s-au incheiat in termeni nu tocmai amiabili si numarul fostelor partenere depaseste o limita rezonabila, atunci s-ar putea ca acesta sa isi castige stampila cu “teama de angajament”. Singura solutie in acest caz sunt discutiile deschise pe aceasta tema, in care el recunoaste ca a avut probleme in trecut, dar ca este dispus sa le rezolve.3. Abuz si lipsa de sensibilitate. Acest motiv nu mai are nevoie de explicatii. Daca barbatul nu stie sa se poarte cu o femeie, totul e clar. Exista o preconceptie potrivit careia femeilor le plac baietii rai, insa nimic nu e mai departe de adevar. Sa fii un barbat bun si sensibil nu este automat egal cu a fi prost, asa cum zic majoritatea.4. Teluri incompatibile. Daca nu sunt pe aceeasi lungime de unda, relatia nu are sanse de reusita, in ciuda povestii Cenusaresei. Daca aveti alta viziune asupra vietii, sansele sa ramaneti impreuna sunt reduse.5. Lipsa atractiei fizice. Desi se pune mare pret pe inteligenta, simtul umorului si alte aspecte ale personalitatii, daca lipseste atractia fizica, refuzul este iminent.(sursa:www.feminis.ro).