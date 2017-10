Marti sexul este pasional, miercuri iti creste entuziasmul, joi...

Sexul este o metoda extrem de placuta de a te elibera de stres, care iti mai aduce si alte beneficii asupra starii tale de sanatate, cum ar fi cresterea calitatii somnului. Ai multe motive sa faci sex cat mai des si sa transformi activitatea din dormitor intr-o prioritate.Bineinteles, sexul este si unul dintre cei mai importanti factori ai unei relatii. Asa ca iata cateva motive pentru care ar trebui sa-l practici in fiecare zi a saptamanii!1. Luni, sexul te ajuta sa incepi saptamana in formaPentru foarte multe persoane, ziua de luni este cea mai stresanta zi din saptamana. Din fericire, in timpul sexului se elibereaza un hormon numit oxitocina, care stimuleaza starea de relaxare si calm care ta ajuta sa faci fata tuturor provocarilor.2. Marti, pasiunea este de partea taDenumirea zilei in anumite limbi provine de la numele planetei Marte, planeta iubirii si a sexului. Asadar, martea este una dintre acele zile in care astrele iti ofera dispozitia necesara pentru o noapte incendiara.3. Miercuri, sexul iti creste entuziasmulPartida de sex de la mijlocul saptamanii este esentiala pentru buna ta dispozitie. Te va energiza si entuziasma intr-atat, incat sa poti sa inchei saptamana cu succes.4. Joi, sexul te apropie de partenerul tauJoi este cea mai potrivita zi pentru o cina romantica sau pentru alte activitati pe care le apreciati amandoi, este momentul perfect sa te conectezi cu partenerul tau si sa-i arati aprecierea ta. Si cum altfel se poate incheia o seara perfecta, daca nu prin sex?5. Vineri ai timp sa faci sex fara grabaTocmai ai scapat de inca o saptamana stresanta si agitata, iar acum ai in sfarsit timp sa faci sex ca la carte, cu preludiu si fara limita de timp. Asa ca nu rata aceasta ocazie ce se iveste doar o data pe saptamana!6. Sambata poti inlocui exercitiile cu activitati mai solicitanteChiar daca ti-ai propus sa faci sport sambata, poti trisa putin si-l poti inlocui cu miscari mult mai placute. Chiar daca nu are chiar aceleasi efecte ca fitnessul, sexul te scapa, totusi, de 100-200 de calorii in doar cateva minute.7. Duminica, sexul te energizeazaS-a mai terminat un weekend si de maine vei merge iar la serviciu. Ai nevoie de ceva care sa te energizeze si sa-ti imbunatateasca sistemul imunitar pentru saptamana ce va urma. Oamenii de stiinta sustin ca sexul ajuta la eliberarea de hormoni care iti intaresc imunitatea si iti incarca bateriile pe deplin.(sursa:www.timp-liber.ro)