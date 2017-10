Mai sexy într-o clipită!

Ştire online publicată Vineri, 20 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Prietena mea, Emily, este frumoasa de pica, dar se ascunde in spatele unor costume si a unei coafuri sobre, cu parul strans in coada. Destul de recent, eram la un club si o aud deodata spunandu-mi: "Celelalte fete sunt in centrul atentiei. Eu nu am fost niciodata. Cred ca din cauza faptului ca ele poarta bluze cat un sutien si fuste despicate pana la brau". "Iar tu, Emily, pe de alta parte, nu esti deloc imbracata ca o vampa, nu?" i-am raspuns eu cu regret.Parul lasat pe spate, nasturii de sus ai camasii descheiati, fara sacou, singurul lucru care mai ramasese de facut era sa-si ridice fusta mai sus. Ea se privea oripilata, dar, in acelasi timp, fermecata de rezultat. "Corect, facem un experiment. Iesi de aici si prefa-te ca esti tipa care a trecut pe langa noi." Pusa pe sotii, a facut ceea ce i-am cerut. In mai putin de zece minute un tip a si intrat in vorba cu ea. Cu lectia invatata, Em si-a mai relaxat garderoba si limbajul trupului, permitandu-si sa fie sexy.2) Accepta ideea ca schimbarea este buna. Majoritatea oamenilor adora rutina tinzand sa se opuna oricarei schimbari.Creierelor noastre le place ca pana si gandurile pe care le avem sa fie mereu aceleasi. Atunci cand ceva ni se intampla, mintea noastra compara informatiile noi cu ceva asemanator din trecut si cauta modele recognoscibile. Apoi ea prevede ce va urma sa se intample in viitor. Cu alte cuvinte, mintea ta incearca sa faca astfel incat experientele de viata similare sa se sfarseasca la fel. Asta inseamna ca vei face mereu ceea ce ai facut intotdeauna, si vei primi mereu ceea ce ai primit de fiecare data. Este OK daca esti multumit cu viata pe care o ai, dar nu prea placut, daca nu te satisface deloc. Fii constient de acest lucru si nu lasa acest proces sa-ti distruga sansele de schimbare.3) In loc sa te imbraci pentru a acoperi partile trupului care nu-ti plac, imbraca-te pentru a le pune in evidenta pe cele de care esti multumita. Prin aceasta metoda, vei observa ca stilul tau de a aborda cumparaturile va fi cu totul diferit si te vei trezi ca ai cumparat haine mai sexy. De asemenea, te vei simti mult mai bine in pielea ta.(sursa:www.eva.ro)