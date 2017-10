M-am despărţit de iubit. Şi acum ce fac?

M-am despărțit de iubit. Și acum ce fac?



Se pare ca relatiile devin din ce in ce mai complicate. Iti amintesti cum bunicile noastre isi alegeau perechea pentru o viata intreaga? Astazi, despartirile nu sunt ceva iesit din comun si fiecare ruptura constituie un soc emotional pentru unul dintre parteneri sau chiar pentru amandoi. De obicei, sfarsitul unei relatii reprezinta o schimbare imensa in viata unuia, de obicei a celui care sufera mai mult, pentru ca inseamna renuntarea la mangaieri, sarutari si la manifestarea devotamentului din partea persoanei pe care odata ai iubit-o sau poate inca o mai iubesti.Ce faci cand iubitul te paraseste?In mod sigur nu este tocmai placut sa te trezesti singura dupa o relatie de cateva luni sau cativa ani. Este ca si cum ai inchis usa unei lumi in care iti era bine, te simteai iubita si ai intrat intr-un univers strain de tine, aproape de nerecunoscut. Sunt greu de gasit persoane care privesc o despartire ca pe o usurare sau ca pe o eliberare de stres si tensiuni. Dupa o astfel de rupere, cele mai multe femei se simt triste, deznadajduite si nesigure.Daca te incadrezi in aceasta categorie, acum este momentul sa iti ocupi timpul, sa iti faci cat mai multe hobby-uri, sa iesi cu prietenii, pentru a uita de durere si tristete. Redecoreaza-ti casa si renunta la toate lucrurile care iti pot aminti de fostul iubit. De acum vei avea mai mult timp pentru tine, sa iti faci ordine in viata si in ganduri si sa te relaxezi."Sar" intr-o noua relatie?Fiecare femeie experimenteaza in felul ei procesul despartirii si reactioneaza diferit. Vital este sa gasesti ceea ce te face sa te simti bine, ceea ce te face sa te simti impacata cu tine insati. Exista femei care se retrag in carapacea lor, atat social cat si sexual, pentru ca au nevoie de "odihna" psihica si fizica. Altele prefera sa isi inece amarul, chiar si pentru scurt timp, in partide sexuale la intamplare, cu tipi agatati in cluburi.(sursa:www.eva.ro)