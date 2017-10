Lucruri surprinzatoare despre infidelitate care-ti pot salva relatia

Ştire online publicată Luni, 19 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Barbatii nu insala din cauza nefericirii in cuplu sau pentru ca nu-si iubesc partenerele. Studiile arata ca barbatii urasc sa calce stramb, au mustrari de constiinta in privinta aceasta si, crezi sau nu, aventura lor amoroasa are cateva explicatii logice, care, odata intelese, pot duce la salvarea casniciei sau relatiei de cuplu.Barbatii nu calca stramb intrucat sunt in cautarea unei noi iubiri. De cele mai multe ori, este vorba de o nevoie nesatisfacuta in cuplu, de obicei sexul, pe care il cauta in alta parte.Oricat de paradoxal ar suna acest lucru, potrivit psihologului specializat in terapie familiala, Susan Mandel, din Encino, California, infidelitatea reprezinta doar un mod prin care barbatii isi exprima disperarea, nemultumirile si problemele din cuplu, atunci cand nu stiu cum sa o faca verbal sau nu au curajul. Este un pas gresit prin care spera sa-si aduca partenerele la masa discutiilor si sa lamureasca impreuna problemele care au patruns in sanul relatiilor lor. Exista situatii, sustine psihologul, in care infidelitatea se poate dovedi solutia salvarii unei casnicii, daca partenerii sunt dispusi sa comunice dupa o astfel de experienta, sa descopere si sa-si inteleaga problemele care le deterioreaza relatiile.S-a dovedit deja ca femeile insala la fel de mult ca barbatii, insa ceea ce nu se stia pana acum este ca aventurile lor extraconjugale sunt mult mai periculoase pentru relatiile lor. Daca barbatii insala adesea rational si detasat de orice implicare emotionala, femeile sunt mai predispuse sa se arunce cu totul in aceasta experienta si chiar sa se indragosteasca de barbatul cu care-si insala partenerii.(sursa:www.lyla.ro)