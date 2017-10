Lucruri atractive pe care bărbaţii le fac fără să realizeze

Lucruri atractive pe care bărbații le fac fără să realizeze

Ştire online publicată Miercuri, 05 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ceea ce face un barbat atractiv poate avea legatura mai putin cu lucrurile pe care se straduieste sa le faca si mai mult cu cele pe care le face fara sa realizeze. Un studiu a dezvaluit faptul ca femeile sunt mai impresionate de actiunile simple, cele carora barbatii nu le dau intotdeauna importanta.1. Sa fie dragut, mai ales cu strainii - Fie ca ajuta baiatul de la livrari atunci cand ploua, fie ca e vorba despre un necunoscut care are probleme cu masina sau deschide usa unei persoane care are mainile ocupate, barbatii tind sa fie draguti cu cei din jurul lor, chiar daca sunt straini.2. Sa rada cu voce tare - Cine nu este atras de cineva care emana umor si bucurie?3. Sa priveasca admirabil - Modul in care cineva se uita la tine poate sa-ti sugereze ce parere are despre tine.4. Sa vorbeasca cu pasiune - Cand cineva vorbeste cu o anumita emotie despre un anumit subiect, atunci interesul poate creste, chiar daca cei care asculta nu era un subiect atractiv.5. Sa poarte conversatie - Sa fii capabil sa ai o conversatie inteligenta reprezinta un punct forte in a deveni atractiv.6. Sa gateasca - Mai multe femei au explicat ca atunci cand si-au vazut partenerii gatind a fost foarte excitant. "As fi putut sa stau si sa-l privesc toata ziua".7. Sa foloseasca contactul vizual - Mai ales cand sunt numeroase femei frumoase in jur.(sursa:www.perfecte.ro)