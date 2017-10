Locatii atipice tocmai bune pentru sex

Ştire online publicată Miercuri, 30 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru multe cupluri, sexul inseamna pozitia misionarului in dormitor si o discutie despre cine sta deasupra. Unii nu inteleg ca si sexul, ca multe alte situatii de viata, are nevoie de variatii. Altfel devine plictisitor. Si cine vrea sa tina sexul intr-o zona pasionala, are nevoie sa incerce, din cand in cand, si ceva riscant si atipic. Iata o lista cu cele mai ofertante locatii pentru sex, propuse de Lovepanky.com.1. Sex la o petrecere dansantaMereu a fost ceva supersexy intr-o locatie cu ring de dans, muzica si ceva fum… Toata lumea danseaza cu miscari lascvie si mai toata lumea pare excitata de moment si locatie. Tu simti o pelicula de transpiratie pe tot corpul si te uiti in ochii partenerului. Nu degeaba marea majoritate a noptilor de sex incep din ringul de dans. Asa ca petrecerile si parcarile sunt locurile ideale pentru inceputul unei partide de sex cum n-ai mai avut vreodata. Sunt oameni peste tot in jur si ringul de dans debordeaza de feromoni care nu dau pace nimanui si ridica nivelul de excitare al fiecaruia.2. Sexul in naturaEste una dintre cele mai memorabile experiente sexuale pe care o poate avea cineva. O astfel de partida nu se uita niciodata in viata. Asa ca in plin drum pe autostrada, nu te sfii s-o iei brusc la stanga, in prima padure care se iveste. Orgasmul este intens mai ales ca nu stii cine ar putea trece pe carare, in orice moment.3. Sexul in mijloacele de transport in comunEste ceva cu totul aparte si este genul de sex care se intampla mai ales in tinerete. In timp ce autobuzul este plin de oameni, cumva partenerii gasesc un unghi in care vor reusi sa aiba unul dintre cele mai atipice contacte sexuale din viata lor. De fapt, unii prefera autobuzele mai aglomerate, in timp ce alte cupluri le prefera pe cele de noapte, aproape goale, doar cu una sau doua persoane prezente. Oricum ar fi, sexul in autobuz poate fi un moment unic.4. Sexul in apaEste, practic, fantezia tuturor, sa faca sex in apa, indiferent daca e vorba despre un Jacuzzi sau apa marii, vara. Este un fel senzational de a face sex, apa fiind un mediu cu o ponderabilitate diferita de uscat, evident. Corpurile aluneca altfel, senzatia apei pe piele amplifica placerea, indiferent daca vorbim de dus sau cada.(sursa:www.sfatulparintilor.ro)