Limbajul trupului: Gesturi care te trădează

Ştire online publicată Marţi, 06 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Limbajul corpului spune adesea mai mult decât ne-am dori. În timpul unei conversații transmitem o sumedenie de semnale și mesaje prin gesturile noastre. Cele mai multe pot fi descifrate...Cât de ușor este să știi ce simte sau ce dorește interlocutorul tău, atunci când ai câteva noțiuni de bază despre limbajul trupului... Nu de puține ori, gesturile spun mai mult decât vorbele. Când ne-ar fi de folos asemenea noțiuni? La un interviu de angajare, în discuțiile cu prietenii sau fami-lia și, bineînțeles, atunci când încercăm să fim seducătoare și să impresionăm un bărbat.PrivireaPoți afla multe lucruri din modul cum se uită la tine o persoană. Privitul în ochi arată sinceritate, iar evitarea contactului vizual, semnifică neîncredere, faptul că persoana are ceva de ascuns sau poate sugera chiar respingere. În schimb, dacă arunci priviri scurte în mod repetat unui persoane, aceasta are implicații sexuale.MâinileDacă o persoană își freacă mâinile încontinuu sau își lovește degetele în mod ritmic, înseamnă că e neliniștită sau nerăbdătoare. Aceleași sentimente sunt transmise și de cineva care se joacă încontinuu cu un creion sau alt obiect. Mâinile încrucișate pe piept arată o poziție defensivă, de neîncredere, iar atunci când le ținem în șolduri fie suntem bine dispuși și relaxați, fie putem deveni agresivi. Un loc aparte îl are strângerea mâinii. Dacă apuci prea puternic, o faci din dorința de a arăta că ești o persoană decisă, dar adesea ascunzi anumite complexe. În cazul în care dai mâna cu o mișcare care abia atinge degetele, poțitransmite că ești timidă și nesigură pe tine.PicioareleCând o persoană se așază cu picioarele lipite, paralel, psihologii spun despre ea că este ordonată și foarte atentă la cele mai mici deta-lii. Dacă stă așezată cu picioarele ușor desfăcute avem de-a face cu o persoană independentă și deschisă către comunicare, iar în cazul în care le ține încrucișate ne transmite semnale că este închisă, nesigură pe ea sau neîncrezătoare.TRUCURI DE URMATControlează-ți privirea când vorbești cu cineva. Nu te uita pe lângă interlocutor, dar nici nu-l țintui cu privirea încontinuu. Dacă vrei să vezi ce oră este, uită-te la ceasul interlocutorului, dacă e accesibil priviriitale. Folosește-ți mâinile pentru a completa cuvintele, altfel nu le agita inutil.(sursa:www.unica.ro)