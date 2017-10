Limbajul corpului: învaţă să citeşti şi să interpretezi gesturile pe care le face bărbatul de lângă tine

Limbajul corpului: învață să citești și să interpretezi gesturile pe care le face bărbatul de lângă tine

Ştire online publicată Vineri, 07 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ma place sau nu ma place? Fiecare femeie stie cat e de dificil sa descifrezi intentiile barbatului dorit si cat de chinuitoare este aceasta asteptare. Vestea buna? Exista cateva trucuri prin care putem invata sa citim si interpretam gesturile lor.Si nici macar nu e asa complicat! Psihologii si sociologii au ajuns la concluzia ca barbatii folosesc mai putine gesturi decat femeile pentru a transmite anumite mesaje.Aceasta descoperire inseamna ca poti deveni o adevarata profesionista in descifrat semnale, in timp record! Iata la ce trebuie sa fii atenta:Daca isi pune mana pe spatele tau sau te atingeNu ne referim la o atingere cu tenta sexuala, ci la micile gesturi pe care le face mai mult sau mai putin voluntar in momentul in care te are in preajma. Te ghideaza cand sunteti intr-o zi aglomerata, punandu-ti mana usor pe spate? Cotul lui "sterge" usor bratul tau cand stati unul langa celalalt? Daca un barbat incepe sa-ti "vorbeasca" prin gesturi, e clar ca ii place de tine.Zambeste des, smecheresteDa, un barbat care zambeste usor superior, smechereste, intr-o parte, e extrem de sexy! Daca observi ca in momentul in care ii vorbesti sau ori de cate ori te priveste face asta, fii sigura ca il atragi.Isi trece mana prin parDe obicei, barbatii sunt atenti la acest gest pe care noi, femeile, il facem uneori involuntar. Psihologii au ajuns la concluzia ca daca ne atingem suvitele de fata cu cineva, inseamna ca suntem suficienti de relaxati in preajma persoanei respective, ba chiar flirtam. Si in cazul domnilor se intampla la fel! Daca te place, va incerca sa arate bine pentru tine si va recurge la aceasta miscare.Sta drept si nu se teme de apropiereObservi ca de fiecare data se asaza fata in fata cu tine si incearca sa stea drept? Este modul lui de a-ti transmite ca el este barbatul potrivit si, mai mult decat atat, ca se simte atras de tine.Isi tine picioarele departate unul de celalaltPrintr-o astfel de pozitie iti transmite ca este deschis si ca vrea sa te cunoasca. In plus, acesta este modul barbatilor de a-si marca teritoriul si de a le transmite altor reprezentanti ai sexului masculin ca spatiul acela si tot ceea ce tine de el, le apartine.Ridica spranceneleSi femeile, si barbatii ridica sprancenele in momentul in care sunt surprinsi si intrigati. Daca face acest gest, inseamna ca te gaseste interesanta si vrea sa afle mai multe lucruri despre tine.Se apleaca spre tineDaca un barbat se apleaca spre tine in momentul in care vorbesti, este semn clar ca te place. Acesta este felul lui de a-ti arata ca ii pasa, ca vrea sa stie cat multe lucruri despre tine si ca il intereseaza persoana ta. Daca iti priveste mai ales zona buzelor, in mod cert isi doreste sa fiti mai mult decat prieteni si spera sa ajungeti intr-un punct in care sa va atingeti sau chiar sarutati.(sursa:www. Perfecte.ro)