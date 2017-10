La ce se gândeşte atunci când faceţi sex?

La ce se gândește atunci când faceți sex?

Ştire online publicată Joi, 27 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pe lângă faptul că e entuziasmat să se afle acolo, cu tine, și se întreabă cum de a dat norocul peste el, un bărbat e bântuit de tot felul de dileme hilare în timpul sexului. Citește, amuză-te și bucură-te că nu ești singura care are nesiguranțe!Fiind prea ocupată să găsești o poziție care te avantajează, nu iei în calcul faptul că și partenerul tău de sex are propriile nesiguranțe, cele mai multe fiind legate de „truda” de a-ți oferi un orgasm pe cinste. Un lucru e sigur: nu se gândește deloc la celulita ta de pe fund sau la micile vergeturi de pe coapse. De fapt, despre corpul tău nu poate spune decât: “Wow!”. Iată câteva dintre lucrurile care-l frământă de fapt!“Oare ăsta a fost un orgasm?”Când un bărbat are orgasm, n-ai cum să nu-ți dai seama, mai ales că ține să te asigure de asta prăbușindu-se de parcă a alergat la un maraton. În schimb, ție îți ia 30 de secunde să scapi de respirația sacadată și să te plimbi prin casă de parcă nimic nu s-a întâmplat. De aceea, se simte puțin confuz și ar vrea să se asigure că ai avut într-adevăr orgasm, deci că și-a făcut treaba cum se cuvine. Ca să-l scutești de această întrebare penibilă, pe care oricum nu ți-ar pune-o în vecii vecilor, găsește o cale de a-l asigura că te-ai simțit la fel de bine ca și el.“La naiba, am uitat să fac duș!Pentru că ne place să mirosim bine în timpul sexului, dușul de dimineață nu mai e de-ajuns – în cazul nostru, se impune o reîmprospătare chiar înainte de “evenimentul cu năbădăi”. Ei, bine, el își amintește că cel mai probabil a transpirat peste zi abia atunci când îți sărută pielea proaspătă și parfumată. Și regretă că n-a apucat să facă un duș înainte. Dacă nu te deranjează, ba chiar te excită, mirosul lui natural, de bărbat, fă-i un compliment pentru a-i înlătura inhibițiile.“Nu te împotmoli acum...”Ai văzut cum în filme scenele de sex se desfășoară atât de lin, încât atmosfera devine apăsător de sexy? Actorii, nu numai că arată incredibil de bine, dar se dezbracă unul pe celălalt lent și fără complicații – până și partea cu deschisul sutienului decurge ca la carte. Bărbații cred că majoritatea femeilor se așteaptă ca lucrurile să se desfășoare la fel de impecabil și în realitate, așa că își fac griji ca nu cumva să se împotmolească la un moment dat. Poți detensiona atmosfera presărând câte o glumiță pe ici, pe colo. La urma urmei, sexul e mult mai distractiv în realitate decât în filme.“Doi elefanți se legănau pe o pânză de păianjăn…”OK, la asta chiar nu te așteptai, dar nu e ce crezi! Orice bărbat are câteva trucuri mentale care-l ajută să mențină erecția mai mult timp. Ba chiar împrumută tehnici care mai de care mai amuzante de la tovarășii săi! Fie că spune în gând Luceafărul, teorema lui Pitagora sau își imaginează cum ar arăta un hipopotam în hăinuțe roz, importantă e amânarea orgasmului. Și pe bune, un cântecel pentru copii e atât de “ne-sexy”, încât își face treaba cu brio. (sursa:www.cosmopolitan.ro)