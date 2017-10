Jocuri sexuale: Cum sa ai parte de mai multa distractie în pat

Miercuri, 26 Februarie 2014

Vrei sa iti imbunatatesti viata sexuala? Sa adaugi cateva detalii picante? Iata aici cateva jocuri sexuale cu care te poti distra la maximum!Ai nevoie de un ceas cu alarma sau un cronometru. Alege intervalul de 20 de minute, timp in care nu trebuie sa te penetreze.Preludiul este foarte important, iar din cauza stresului si al programului incarcat de munca, majoritatea cuplurilor sar peste el."Time Bomb" pune accent pe preludiu! veti fi surprinsi de cat de mult se poate schimba viata sexuala in bine! Veti incepe sa fiti creativi! Incercati jocuri cu frisca, striptease, dezbracatul cu dintii sau folositi chiar lenjeria comestibila, faceti role playing.Ai nevoie de o esarfa cu care sa il legi la ochi. Aseaza-l usor pe pat si apoi excita-l cum stii tu mai bine. Mangaie-l, saruta-l, joaca-te cu el...Fiind legat la ochi se va excita foarte repede, senzitivitatea crescand extraordinar de mult. Nu va stii ceea ce vrei sa ii faci si astfel il vei surprinde cu oricare miscare sau gest.poi puteti face schimb!Ai nevoie de 1-2 perechi de catuse (pentru maini si picioare) sau 4 esarfe si un pat cu grilaje.El te leaga si de maini si de picioare si incepe jocul sexual.Este un joc foarte erotic, mai ales atunci cand esti incatusata si te simti fara nicio putere. Vei fi in centrul atentiei sale si vei simti fiecare miscare a sa.(sursa:www.femina.ro)