Iubitule, vreau o partida perfecta de sex!

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fii sincera, cele mai tari partide de sex au loc, in general, in imaginatia ta, nu? Este locul in care nu ai nevoie de multe cuvinte ca sa primesti ce vrei la momentul potrivit si in forma pe care ti-o dorestiDe aceea, nu este deloc penibil sa-i spui iubitului tau tot ceea ce-i povestesti si prietenei cele mai bune. De fapt, singurul lucru cu adevarat penibil ar fi sa ai parte de sex de proasta calitate pentru tot restul vietii tale, si asta pentru ca te-ai temut sa spui lucrurilor pe nume. Regulile jocului se stabilesc cel mai bine la inceputul unei relatii, de preferat in timpul primei partide de sex, cand inca nu v-ati creat un ritual sexual. Sa inceapa deci distractia...TRUCUL CU LENJERIA Nimeni nu se asteapta de la tine sa reproduci la milimetru scena de striptease din filmul „9 saptamani si jumatate". Kim Basinger a exersat cu siguranta destul de mult si a tras suficiente duble pentru a reusi aceasta performanta, dar te poti inspira din numarul ei.TRUCUL CU CARTEA Citeste putin? Acest lucru se intampla multor barbati, dar tocmai de aceea trebuie sa citesti tu mai mult si, in special, romane erotice, care-ti vor imbogati cu siguranta fanteziile. Pe urma, e cazul sa i le impartasesti si lui, neomitand niciun detaliu picant si, eventual, intr-un cadru intim, la o cina in doi, la restaurant...TRUCUL CU MESAJUL SMS-ul nu este neaparat cea mai inventiva metoda, dar se poate dovedi deosebit de util pentru a-ti starni iubitul. Incepe de dupa-amiaza, cu un mesaj scurt, de genul „Sexul inainte de cina face bine la silueta." Lasa restul zilei sa treaca in liniste, pentru ca imaginatia lui va fi destul stimulata de aceste cuvinte. La inceputul serii, scrie-i din nou: „Gusta-ma si te voi gusta la randul meu." sau „Sunt deja goala si te astept, tu ce faci?"TRUCUL CU FACEBOOK Din momentul in care devii membru Facebook, toata viata ta devine vizibila. De aceea, ar fi cazul sa povestesti cum s-a uitat la tine un brunet dragut la cafenea si cum a incercat sa te agate oferindu-ti un café latte. Iar iubitul tau, dornic sa stabileasca clar ca tu esti prietena lui si ca ii apartii numai lui, fii sigura ca va interveni atat virtual, cat si mai tarziu, cand veti fi impreuna acasa, oferindu-ti o partida de sex cum n-ai mai avut parte de mult timp.(sursa:www.joy.ro)