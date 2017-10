Învaţă să te bucuri de fiecare etapă a unei relaţii

Învață să te bucuri de fiecare etapă a unei relații

Știți finalul acela de basm "Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți!" – întrebarea mea este: "Au trăit împreună?" Da, stric toată magia, dar adevărul e că în viețile noastre, care nu sunt ca-n povești, se derulează după alte scenarii. Despre scenariul tradițional – ne-am văzut, ne-am plăcut, mult timp împreună am petrecut, până nu s-a mai putut – vorbim și noi astăzi. Abordăm principalele etape ale unei relații și învățăm cum să le trăim mai frumos.Flirtul – așa DA, așa NUDupă ce l-am ochit și ne-am topit, va apărea mai mult ca sigur teama flirtului – dacă nu facem ce trebuie, când trebuie, cum trebuie. Am o amică pe care întotdeauna după o perioadă lungă în care a stat departe de lumea întâlnirilor o apucă grija "dacă nu mai știu cum să flirtez, dacă am uitat complet?". E ca mersul pe bicicletă, o liniștesc mereu.Până la urmă, dacă respecți niște reguli din moașe-strămoașe – să păstrezi contactul vizual, să faci complimente, să îl atingi din când în când, să fii (cât se poate de) relaxată, să oprești flirtul la un punct culminant ca să nu îi stea mintea decât la asta o bună bucată de timp, să faci glume – nu are ce să nu meargă bine.Prima dată nu prea e uitatăNu umblă nimeni cu un cronometru după voi să vă treacă într-un catastif la rubrica "întârziați, deci fără șanse" ori "grăbiți, deci nu tocmai pregătiți". Tot ce contează este să simțiți că momentul este cel bun și, extrem de important, să transmiteți asta. Aș vrea să am câte 10 lei pentru fiecare poveste a prietenelor mele, sau chiar a mea, care începe așa "eram atât de pregătită de sex în seara asta, dar nu s-a întâmplat nimic, n-a făcut nici o mișcare".Rutina sporește, sexul se rărește, cearta se-ntețeșteȘi toate la un loc se cheamă simplu "asta-i viața". Chiar și cele mai simpatice și invidiate cupluri trec prin asta, e ca un test obligatoriu pe care ni-l dă relația. Conviețuirea nu e ușoară, ca să nu mai vorbim că supraviețuirea în sine nu e ușoară (serviciu, facturi, diverse conflicte) așa că nu e greu să înțelegem de ce ajungem în puncte moarte.)sursa:www.csid.ro