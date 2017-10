Ingrediente pentru partide de sex pe care nu le veţi uita niciodată!

Ingrediente pentru partide de sex pe care nu le veți uita niciodată!

Ştire online publicată Vineri, 18 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Unii considera ca sexul ar putea fi vazut ca o reteta de bucatarie, una destul de dificil de preparat ca la carte.Oare de ce anume ai nevoie pentru ca partidele de sex sa fie intotdeauna memorabile, incredibil de savuroase? De ingredientele potrivite, in cantitatile potrivite, sau conteaza mai mult felul in care le combini?Din ce se prepara o partida de sex care se incheie cu cateva orgasme fulminante? Jocul incepe asa... se ia un barbat – tot, in toata splendoarea goliciunii lui (da, si barbatul e frumos in pielea goala, daca il iubesti!), se ia o femeie – toata, cu corpul frematand de dorinta si se amesteca cu multa pasiune, spontaneitate si... cititi in continuare!Intim, dar si putin riscant!Atmosfera trebuie sa fie una calma, plina de incredere unul in celalalt, dar sexul este incitant numai atunci cand nu poti intui exact ce miscari va face partenerul, iar cateodata, amestecul de durere si placere te poate trimite direct pe culmile extazului sexual!SpontaneitatePentru ca noptile voastre de sex sa nu devina monotone, asadar plictisitoare, e important sa va lasati purtati de val si sa fiti cat mai creativi...AtractieDaca ai face sex cu un tip de care nu te simti atrasa, ar fi – probabil – cam la fel ca si cand ai manca paie! Vorba englezului... why bother? insa atunci cand exista o chimie intre voi si sar scantei de fiecare data cand va priviti in ochi... asta anticipeaza montagne russe-ul emotiilor din dormitor!Legatura emotionalaUnii oameni nu au nicio problema in a face sex chiar si cu straini, insa cei mai multi simt nevoia sa existe macar o doza mica de afectiune. Altfel, la sfarsitul partidei, mai ales daca nu a fost una super-reusita, ajungi sa te intrebi... „Da’, pana la urma, de ce am facut sex cu ea/el?”... Sexul nu inseamna numai placere carnala, poate fi de o mie de ori mai intens de atat, si asta fie si numai pentru imbratisarile calde de dupa...(sursa:www.acasatv.ro)