Imperfecţiunile tale care-l fac să te vrea

Imperfecțiunile tale care-l fac să te vrea

Ştire online publicată Marţi, 27 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

V-ati intrebat vreodata daca barbatii doresc cu adevarat perfectiune? ai bine, noi va spunem ca nu! De cele mai multe ori, un barbat va fi atras de micile imperfectiuni ale corpului tau. Motivul este simplu: esti mai atractiva daca te deosebesti de ce este in trend.Asa ca va vom prezenta rezultatele unui studiu realizat anul acesta pe un esantion de 4000 de barbati din intreaga lume, ca sa vedeti ce ii atrage cu adevarat.Formele pronuntate. Daca est mai plinuta fii sigura ca barbatii intorc capul dupa tine. Instinctiv, orice barbat cauta o femeie cu solduri late si sani mari pentru a-i putea face si intretine copii sanatosi. Plus ca voi, femeile cu curbe pronuntate, sunteti, potrivit aceluias studiu, cat se poate de pasionale in pat.Aspectul “murdar”. Nu ne referim la aspectul de femeie usoara, ci la aspectul neingrijit per total. Evident, trebuie sa ai unghiile perfecte si sa fii cat se poate de curata si prioaspata, insa un tricou aruncat aiurea pe tine ii va da dovada ca esti flexibila si te va vrea aproape.Sanii mici. Sa nu cumva sa va lasati duse de nas de faptul ca barbatii vor sani mari. Nu! Barbatii in marea lor majoritate vor sani jucausi, nu greoi. Deci pentru relatii fierbinti vei fi foarte avantajata daca sanii tai sunt mai…obraznici.Deci, cand un barbat iubeste o femeie, cu siguranta a vazut-o inainte de a se indragosti de ea si daca a ales sa continue relatia cu ea inseamna ca o vrea asa cum este.(sursa:www.lyla.ro)