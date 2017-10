Horoscop: Vârstele critice ale bărbaţilor, în funcţie de zodie

Horoscop: Vârstele critice ale bărbaților, în funcție de zodie

Ştire online publicată Marţi, 04 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Adolescența este o perioadă extrem de tulbure pentru nativul din Berbec. Zodiile îți spun care este vârsta critică a iubitului tău și etapele vieții când riscă să se comporte ciudat.Fecioară (23 august – 22 septembrie)În jurul vârstei de 20 de ani, bărbatul din zodia fecioarei își manifestă cel mai puternic slăbiciunile. O face sub forma nesiguranței, a geloziei și a crizelor de personalitate foarte greu de suportat. Tot în această perioadă are tendința de a fi complet iresponsabil, pentru ca mai târziu să descopere beneficiile unei vieți organizate. Din fericire, cu cât se apropie de vârsta de 30 de ani, se transformă complet într-un sens pozitiv.Balanță (23 septembrie - 22 octombrie)Când se apropie de vârsta de 35 de ani, nativul din Balanță poate deveni foarte intersat de alte femei. Își pune la îndoială capacitatea de a cuceri pe altcineva și din această curiozitate își testează "forțele". Dacă aveți o relație de durată, este posibil ca la această vârstă să caute compania altor femei.Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Nativul din scorpion este un bărbat destul de stabil, care știe ce vrea în viață. Nu are parte de fluctuații majore de personalitate cauzate de vârstă. Poate avea unele momente de slăbiciune în adolescență, când încearcă să se cunoască mai bine.Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)Nativul din zodia săgetătorului are mai multe etape de criză de-a lungul vieții. Cei mai mulți nativi ai acestui semn pot avea o adolescență destul de tulbure, în care încearcă cam tot ce le este interzis. A doua etapă critică este în jurul vârstei de 45-50 de ani, când le este foarte greu să accepte faptul că nu mai sunt în plină tinerețe.(continuarea pe www.eva.ro)