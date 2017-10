Horoscop: Ce fantezii sexuale are iubitul tau, in functie de zodia lui

Luni, 12 Ianuarie 2015

Barbatii sunt innebuniti dupa femei, iar fanteziile sexuale sunt primordiale in mintea lor. Insa, putini dintre ei recunosc ce ganduri ascunse au fata de partenerele lor. Majoritatea fanteziilor sexuale ale lor raman nesatisfacute, ceea ce duce la dezamagire.Asta nu inseamna ca ei nu sunt deschisi la sugestii. Daca esti indrazneata si dispusa sa incerci noi experiente, in mod sigur il vei face pe iubitul tau sa te adore.Cu putin ajutor din partea astrelor, poti afla ce fantezii sexuale are iubitul tau, in functie de zodia lui:BerbecSe stie foarte bine ca Berbecii sunt cam egoisti atunci cand vine vorba de sex. Sunt mult prea atenti la ceea ce ei vor, la ceea ce ei au nevoie, iar tu va trebui sa iti transformi dorinta in dorinta lui. Cum? In realitate sunt mai usor de stimulat. Vrei razboi? Provoaca-l plimbandu-te prin fata lui exact asa cum Dumnezeu te-a creat, sopteste-i ce ti-ai dori sa iti faca, pas cu pas, sau ce ii vei face tu.Taurii sunt regii simturilor si vor sti sa iti multumeasca pentru timpul si placerile oferite. Daca exista ceva la care nu pot rezista, aceea ar fi atingerea, asa ca deseneaza o harta "a comorii" pe corpul lui, acopera-i ochii si parcurge drumul cu mainile tale, cu limba, cu ce iti doresti tu. Se vor simti adorati, se vor simti inconjurati de multa senzualitate.GemeniMai presus de toate lucrurile, lui ii place sa priveasca. Daca ar fi dupa el, ar monta o camera web in fiecare camera si s-ar bucura numai uitandu-se. Scoate din cufar acele filme erotice pe care le ascunzi de ceva timp si lasa-te purtata de val. Foarte curand te vei afla in una din scenele pe care tocmai le-ai vizionat.RacExhibitionisti nu sunt, de ce sa ne mintim? Insa, daca le vei sopti ca esti o straina care s-a asezat langa el in tren, vei vedea imediat ca se vor framanta de placere cu ochii bine inchisi. Nu inseamna ca nu vor sa te priveasca, ci ii excita foarte mult sa nu stie ce ii asteapta.LeuSe stie ca Leilor le place sa exploreze, nu? Pai doi cu doi fac patru; ia-l la cea mai apropiata oglinda si ii vei face placerea sa se priveasca, si nu numai pe el, dar si pe tine. Ei sunt genul de persoane carora le place sa priveasca, si sunt innebuniti in timp ce le faci un show erotic. Nimic nu ii face mai multa placere regelui junglei decat sa isi priveasca pentru ultima oara prada inainte de a o devora.FecioaraNaturali, nu le place nimic mai mult decat sa simta briza pe corpul lor, caldura pe piele sau sa auda marea in timp ce fac dragoste. Poti sa ii "imbaiezi" tu fara sa uiti vreun centimetru de piele, desi nimic nu le-ar placea mai mult sa adoarma si sa fie treziti usor de mirosul ierbii, de caldura altui corp, de un sunet sau de senzualitatea altei limbi.BalantaPe acesti timizi falsi ii innebunesc relatiile de putere. Viseaza sa dea ordine partenerului lor sau sa le implineasca ordinele si dorintele. Vor tipa de placere daca ii vei palmui.Sa nu pierzi niciodata din vedere cele doua concepte care ii innebunesc pe Scorpioni. Ii poti duce intr-un loc istoric, la locul unei crime sau intr-un loc exotic, locuri care le poate starni imaginatia si unde isi pot inchipui ca sunt de pe alte meleaguri.SagetatorPe langa faptul ca sunt jucausi si rad cu usurinta, nativii nascuti sub acest semn sunt foarte sensibili la mangaieri. Cele mai mici gesturi le starnesc pofta pentru mai mult. Acopera-ti corpul cu fructe, ciocolata si miere.Cand Capricornul isi pierde inhibitiile, se transforma intr-un devorator nelinistit. In gandurile si dorintele sale, desi nu indrazneste sa o spuna, visul lui cel mai mare este sa poate devora mai multe persoane in acelasi timp. Da, Capricornului ii plac orgiile.VarsatorDistant? Intelectual? Foloseste-te de el! Cu siguranta ca cei nascuti sub semnul Varsatorului sunt nerabdatori sa gaseasca o persoana care sa le transforme sexul intr-o ecuatie matematica. Spune-i sa-si inchida ochii si sa incerce sa simta toate senzatiile pentru a ti le povesti apoi. Ii vei avea hipnotizati. Apoi roaga-i sa te faca sa simti acelasi lucru si nu vei vedea pe nimeni mai dispus sa te aduca pe culmile placerii.(sursa:ww.eva.ro)