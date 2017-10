Horoscop 2014. Cea mai mare distracție pentru fiecare zodie, de Revelion

Ştire online publicată Marţi, 31 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nu ai încă idee ce ai vrea să faci de Anul Nou? Sau ai prea multe idei de petrecere a Revelionului și nu știi care dintre ele e cea mai bună? Citește și descoperă cum se distrează cel mai bine fiecare zodie, în noaptea dintre ani!Să stai acasă, înconjurată doar de câțiva prieteni nu reprezintă cea mai potrivită alegere pentru Revelion, nu pentru o persoană atât de sociabilă ca nativii din Berbec. Oferă o mare petrecere la tine acasă și invită-ți toți prietenii, cunoscuții și pe prietenii acestora. Asta va fi cea mai potrivită oportunitate ca tu să îți extinzi cercul prietenilor și să intri în 2014 înconjurată de și mai mulți oameni dragi.Ești o persoană căreia îi plac tabieturile și rutina, chiar și în privința planurilor tale de Sărbători. Orice ai făcut în anii trecuți e la fel de potrivit, din punctul tău de vedere, și pentru 2014. Cea mai frumoasă petrecere de Revelion e cea în care reușești să te menții cât mai aproape de rutina care te bucură: să îți vezi cei mai apropiați prieteni și famili acasă la tine sau într-un restaurant apropiat de casă.De ce te-ai limita la un singur plan? Ești cel mai energic semn al zodiacului și iubești să cunoști oameni noi și să descoperi locuri noi. Nu există niciun motiv pentru care să nu poți merge, întreaga noapte, la mai multe petreceri. Fii spontană: ai putea întâlni oameni la petrecerea din piața orașului care să îți fie cei mai potriviți parteneri pentru întreagul Revelion.Ești cea mai fericită atunci când poți sărbători venirea Noului An acasă, înconjurată de oamenii dragi. Idea de a avea de-a face cu mulțimile, cu zgomotele puternice și cu frigul îți par atât de înspăimântătoare, încât ai senzația că toată dragostea pe care ți-ai putea-o dori e chiar la tine în casă. Întâmpină Noul An 2014 cu o îmbrățișare mare, de grup, alături de toți oamenii care contează pentru tine.Vrei să ieși în oraș de Revelion și să petreci noaptea dintre ani într-un loc în care să îți arăți noua ținută și în care să fii înconjurată de oameni importanți. Să mergi în Piață, îmbrăcată în haina de iarnă sună, pentru tine, la fel de prost ca a petrece Revelionul stând pe canapea cu câțiva prieteni. Pune-ți pantofii de dans și mergi la o petrecere care îți oferă combinația perfectă de companie veselă și spațiu în care să te poți mișca și… să fii văzută.Preferi o petrecere pentru Noul An foarte civilizată: să te găsești într-un bar plin cu oameni beți e o situație care te-ar aduce la disperare. Îți plac mediile controlate, cum sunt petrecerile acasă sau cele organizate. Nu înseamnă că nu vrei să te distrezi, ci să nu vrei ca distracția să degenereze în haos. În plus, îți dorești să petreci Revelionul într-un loc cu toalete civilizate.Îți place să petreci și să socializezi, dar îți place foarte mult să și vorbești, așa că evită cluburile cu muzică asurzitoare. Un bar intim, în care poți întâlni persoane noi, poți dansa, dar poți și să stai la masă și să discuți cu prietenii tăi, e locul perfect pentru a întâmpina Anul Nou din punctul tău de vedere.Dacă vrei să te distrezi cel mai bine la petrecerea de Revelion, va trebui să organizezi tu totul. Nu te va deranja, atât timp cât tu iei toate deciziile: invitații, locația și meniul, întregul tău grup de prieteni urmându-te. Scorpionilor le place să facă economii, așa că alege ca locație propria casă sau un local ieftin.Iubești călătoriile și aventurile, așa că dacă îți poți petrece Anul Nou în Thailanda, Bali sau o altă locație exotică, vei fi fericită. Dacă banii te împiedică, petrece-ți seara dansând la un local cu specific etnic, indiferent dacă vei dansa salsa, vei cânta Karaoke sau vei dansa în stil country american.Ca tot ceea ce face parte din viața ta, planurile pentru Revelion trebuie să îți confere un anumit statut. Mergi la un eveniment de gală caritabilă alături de personalități sau alege să îți petreci noaptea dintre ani într-un restaurant exclusivist.Nu contează ce planuri îți vei face, pentru că în ultimul moment te vei răzgândi, așa că e mai bine să mergi singură undeva decât să îți începi ANUL 2014 trăgându-le clapa prietenilor tăi. Fii spontană: sună-ți mai multe cunoștințe și verifică-ți Facebook-ul pe 31 decembrie, pe la 7 seara, pentru a decide ce vrei să faci. Dacă ai un partener, lasă-l pe el să facă toate planurile, în acest fel, te poți bucura de noapte fără a fi nevoită să organizezi nimic.Indiferent dacă ești singură sau în cuplu, pentru tine decorul perfect pentru Noul An este unul de poveste. Alege o locație care te va face să te simți ca o prințesă dintr-un basm. Un loc frumos decorat, în care să te simți bine te va ajuta să începi 2014 cu ochii la toate posibilitățile pe care ți le aduce.