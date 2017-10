Greşeli pe care le facem într-o relaţie şi care duc la despărţire

Greșeli pe care le facem într-o relație și care duc la despărțire

09 Octombrie 2014

De multe ori, in viata gresim chiar si atunci cand iubim. Chiar daca persoana de langa tine este tot ce ti-ai dorit vreodata si nu ai vrea sa mai plece de langa tine, este posibil sa faci greseli, fara sa realizezi, care-ti pot distruge povestea de iubire.Daca vrei sa te asiguri ca nu iti distrugi, fara sa-ti dai seama, relatia, afla care sunt greselile pe care le poti face fata de partenerul tau si care pot strica tot ce ati cladit impreuna.1. Esti dependenta de iubitul tauDintre toate greselile pe care le poti face, aceasta este una dintre cele mai nocive pentru relatia ta. Atasamentul exagerat, nevoia ta de a-l avea mereu in preajma, frica ca ai sa-l pierzi nu fac nimic altceva decat sa te transforme intr-o iubita obsedata de partenerul ei. Si, crede-ne pe cuvant, niciun barbat nu-si doreste asa ceva.Daca te recunosti in acest scenariu, incearca sa intelegi ca nu faci altceva decat sa-ti sabotezi relatia. Iesi cu prietenele tale, fii mai relaxata, nu-l mai suna din zece in zece minute atunci cand nu sunteti impreuna, lasa-l sa respire si vei vedea ca el va aprecia aceasta schimbare, iar tu te vei simti mult mai bine.2. Esti mereu nemultumitaIndiferent cat se straduieste iubitul tau, parca niciodata nu face suficient de mult pentru voi si pentru relatia voastra. Ti se pare cunoscut acest sentiment? Inseamna ca faci parte din acea categorie de femei mereu nemultumite. Da, barbatii se mobilizeaza mai greu si nu sunt obisnuiti sa faca mereu sacrificii in numele iubirii. Insa, asta nu inseamna ca el nu-si da interesul si ca nu face tot ce poate el pentru povestea voastra de iubire.Incearca sa vezi toate acele gesturi marunte de zi cu zi, doar asa vei intelege ca si lui ii pasa de voi doi, doar ca el are alte metode prin care iti arata acest lucru.3. Reprosurile sunt la ordinea zileiStrans legate de nemultumire, reprosurile fac parte din viata de zi cu zi a cuplurilor moderne. Noi, femeile, obisnuim sa intram intr-o relatie cu ganduri marete, iar atunci cand realizam ca lucrurile nu stau asa cum am visat, apelam la reprosuri.4. Te porti de parca ti s-ar cuveni totulConsideri ca datoria partenerului tau este sa ramana alaturi de tine, indiferent de ce ai face si de cum te-ai purta cu el. Nimic nu poate fi mai nociv intr-o relatie decat sa minimalizezi importanta jumatatii tale.5. Nu ii esti alaturi la greuToata lumea trece prin momente dificile, fie ca este vorba de probleme la serviciu, de greutati financiare sau de familie.Insa, daca tu nu esti alaturi de el in astfel de situatii, relatia voastra va avea de suferit. Daca esti genul de femeie care prefera sa nu-si asculte barbatul pe motiv ca "problemele nu se aduc in casa", atunci sa nu te mire daca intr-o zi nu va mai simti nevoia sa-ti zica ceva sau, mai grav, sa se destanuie unei alte femei.(sursa:www.ele.ro)