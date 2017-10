Greşeli pe care le fac femeile în pat şi care îi enervează pe bărbaţi

Greșeli pe care le fac femeile în pat și care îi enervează pe bărbați

Ştire online publicată Luni, 12 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Poate parea greu de crezut, dar barbatii au momente cand isi pierd entuziasmul in timpul unei partide de sex. Si, din pacate, raspunzatoare de aceste episoade sunt chiar partenerele lor.Chiar daca cele mai multe femei sunt mereu preocupate de acest capitol si isi doresc sa-si satisfaca iubitul, uneori, fara sa realizeze, mai gresesc. Afla care sunt acele greseli si ce anume il face pe iubitul tau sa-si piarda interesul:1. Preludiu nesfarsitDa, femeilor le place preludiul. Ar sta ore in sir doar sa fie mangaiate, sarutate si rasfatate. Insa, din pacate, barbatii nu le impartasesc aceste mici placeri (nevinovate). Nu putini sunt barbatii care se plang ca iubitele lor lungesc prea mult acest moment, iar lor le piere tot cheful.2. Sexul din obligatieNimic nu este mai enervant pentru un barbat decat sa-si vada iubita ca accepta sa faca sex doar pentru placerea lui. Daca intr-o seara nu ai chef, mai bine ii spui ca nu ai dispozitia necesara. Cu siguranta te va intelege. Insa, revanseaza-te a doua sau a treia zi. Pentru un barbat, o partenera absenta, plictisita si lipsita de pasiune este cel mai negru cosmar.3. Zone interziseToate femeile au anumite parti ale corpului de care nu sunt foarte incantate. Ca e vorba de burta, fund sau picioare, niciodata nu suntem multumite cu ceea ce avem. Insa, femeile trebuie sa inteleaga ca pentru barbati lucrurile nu stau chiar asa.Barbatilor le plac femeile care se simt bine in pielea lor si care afiseaza incredere in sine. De cate ori iti aduci nesigurantele in pat, nu faci altceva decat sa-l dezamagesti.4. Lista clara cu instructiuniAi o viziune foarte clara asupra sexului si a felului in care trebuie sa decurga o partida de sex. "Mai la stanga, mai la dreapta", "mai sus, mai jos", "mai repede, mai incet" sunt doar cateva exemple care ii taie partenerului tau tot cheful.Nu zice nimeni sa nu te folosesti de mici indicatii, insa atunci cand exagerezi iubitul tau se simte ca un baietandru incapabil sa faca un lucru bun singur, fara ajutorul tau.5. Te invinovatesti pentru incetarea erectieiDaca s-a intamplat ca erectia lui sa va dea batai de cap in timpul sexului, nu te apuca sa te invinovatesti si sa te plangi ca esti urata si neatragatoare. Crede-ne, el este deja furios pentru ca s-a intamplat acest lucru, nu mai pune si tu paie pe foc. Mai bine luati o pauza, va relaxati si, cine stie, ce se poate intampla peste jumatate de ora.(sursa:www.eva.ro)