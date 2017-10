Greşeli pe care femeile le fac într-o relaţie

Greșeli pe care femeile le fac într-o relație

Ştire online publicată Vineri, 18 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

A gresi este omeneste, insa a persista in greseala inseamna a te opri din evolutie.De obicei, femeile nu isi dau seama cand o dau in bara intr-o relatie si acest lucru se intampla din cauza faptului ca ceea ce este in neregula pentru un barbat, este logic si firesc pentru o femeie.Iata zece gesturi tipice femeilor, care ruineaza o relatie treptat, dar sigur:1. Femeile ii preseaza pe iubitii lor sa-si declare sentimentele, ceea ce devine enervant la un moment dat. Ideea este ca barbatilor nu le place sa faca declaratii in stanga si in dreapta, iar insistenta iubitelor nu ii face sa se simta mai bine. Ideal ar fi sa-l lasi pe el sa faca primul pas, atunci cand va fi pregatit.2. Momentul in care ii spui “te iubesc” este important intr-un cuplu, de aceea nu este recomandat sa te grabesti atunci cand faci acest lucru. Altfel, il vei speria si ii vei da impresia ca esti disperata. Lasa timpul sa-si faca treaba!3. Intuitia feminina mai da si rateuri. Nu judeca fara dovezi, pentru ca, ulterior, poti regreta si poti indeparta persoana iubita de tine.4. Femeile arogante si excesiv de mandre de faptul ca sunt independente dau impresia ca nu au, niciodata, nevoie de ajutor. Mai bine ar fi sa recunosti ca nu poti face totul pe cont propriu si sa-l lasi pe iubitul tau sa fie util acolo unde se pricepe.5. Majoritatea doamnelor isi bazeaza alegerile in ceea ce priveste barbatii pe potentialul lor de a avea succes. Este adevarat ca situatia financiara conteaza, dar nimic nu poate inlocui chimia si atractia fizica dintre doua persoane de sex opus.6. Calmati-va iluziile si micsorati-va asteptarile! Daca o intalnire a mers asa cum ati sperat, nu este cazul sa va ganditi deja la casatorie si la copii, pentru ca s-ar putea sa va grabiti si sa va creati scenarii, care nu se vor intampla.7. O alta greseala pe care o fac femeile este faptul ca aleg, pana culeg. Cu alte cuvinte, majoritatea sunt atat de pretentioase, incat acesta este motivul principal pentru care sunt singure.(sursa:www.acasatv.ro)