Ghid de conversaţie pentru prima întâlnire

Ghid de conversație pentru prima întâlnire

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ești la prima întâlnire cu potențiala nouă iubire a vieții tale. Începi foarte încrezătoare, însă în conversație apare întrebarea: "Și, unde locuiești?". Știind că dormi seară de seară în același pat din casa părinților, te întrebi dacă adevărul este cea mai bună variantă. Ei bine, nu."Încă locuiesc cu părinții" este genul de frază tipică de evitat la prima întâlnire, potrivit linternaute.com.El te-a invitat într-un restaurant micuț italienesc, rafinat. Face conversație fără să se forțeze și găsește interesant ceea ce spui. La sfârșitul serii, el se oferă să te conducă, lucru pe care îl accepți. La ușă te întreabă dacă poate să intre să bea ceva. În niciun caz nu-i spune franc că încă locuiești cu fostul iubit, deși lucrurile sunt clare între voi. Răspunde simplu este: "Nu din prima seară", căruia îi poți alătura un zâmbet drăgălaș. Nu folosi motivul migrenei, dar găsește un pretext, cum ar fi o reuniune importantă sau o prietenă care doarme câteva nopți la tine pe canapea, pentru a evita ca el să afle că pe canapea doarme fostul.L-ai cunoscut la cursurile de limba engleză. În seara asta te-a invitat la un suc, după ore. Ai acceptat încântată. Cina este plăcută, râdeți și se pare că este sensibil la farmecele tale. Și, surprinzător, pune întrebarea: "Cum este posibil ca o fată ca tine să fie singură?". Pare atât de sincer și ai vrea să-i spui cât ai suferit și că nu ai întâlnit încă bărbatul potrivit. Însă nu răspunde la această întrebare, evită să te plângi.Nu spune "Încă locuiesc cu părinții", ci "Caut un apartament în care să mă mut".Nu spune "Împart chiria cu fostul", ci "O prietenă stă o perioadă la mine".Nu întreba "Ce zodie ești?", ci "Când este ziua ta?".Nu spune "Fostul meu se dădea cu același parfum ca tine", ci "Miroși bine, ce parfum este?".Nu îl întreba "Câți copii vrei?", ci "Eu am doi nepoți, tu?".Nu îi spune "Sunt vegetariană", ci "Nu mulțumesc, îmi voi comanda o salată".Nu spune "Nu am avut noroc în dragoste", ci "Sunt mai sensibilă".Nu îl întreba "Cât câștigi?", ci "Cu ce te ocupi?".Nu spune "Nu știu cum poți să te înțelegi cu el", ci "Du-te singur cu el, eu sunt cam obosită".Nu spune "Se pare că sunt temperamentală", ci "Știu că am caracter".Sursa: www.one.ro