Generozitatea ta va întări relaţia voastră. Iată cum

Generozitatea ta va întări relația voastră. Iată cum

Ştire online publicată Joi, 08 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Se pare că sunt doar două caracteristici pentru o relație de durata: bunătatea și generozitatea. La capitolul generozitate mereu avem câteva probleme. Nu înseamnă că ești egoistă, dar, dacă ai observant că îți este mai greu să dai decât să primești, nu ți-ar strica să citești sfaturile de mai jos. Acestea te vor ajuta să ai împreună cu iubitul tău o relație extraordinară.Dacă împărțiți cel mai bun desert din lume, și chiar dacă îți dorești să-l mănânci pe tot, și poate încă vreo 3 porții, lasă-l pe el să ia ultima înghițitură.Nu aștepta să primești nimic înapoi, nici măcar un mulțumesc. Altruismul tău îi va face lui ziua mai frumoasă, iar pentru asta îți va mulțumi în alt fel!Poate o să aleagă ceva ce îți va plăcea și ție. Nu strică din când în când să fii generoasă.Și nu te lăuda cu asta. Împărțiți o viață împreună, așa că de ce să nu împărțiți și atribuțiile din casă? Nu-l lăsa doar pe el să se ocupe de cumpărături, măcar o dată pe lună fă-i o surpriză așteptându-l acasă cu lista de cumpărături bifată.Chiar dacă nu ești prea entuziasmată de fantezia lui, încearcă totuși să o pui în practică. Va aprecia și îți va întoarce favorul foarte curând.Dacă trebuie să mergi la petrecerea firmei lui, nu îți face planuri pentru după. E neplăcut să stai lângă cineva care se uită la ceas din cinci în cinci minute. Eliberează-ți toată seara și acordă-i doar lui atenție.Dacă știi că vine mama lui în vizită în weekend, nu-ți face planuri. Lasă-ți agenda liberă pentru a putea petrece timp cu ea. Iubitului tău i se va părea extraordinar gestul tău, iar mama lui va fi sigur impresionată de timpul pe care i-l acorzi.Sau cafeaua în cazul în care nu mănâncă. Nu aștepta să te roage. Dacă ai timp pregătește-i rapid ceva de mâncare. Știm toate proverbul cu dragostea care trece prin stomac.I-ai problemele de pe cap. Dacă vezi că are o zi grea, că e obosit și nu are timp pentru nimic, ajută-l și rezolvă tu din problemele lui, dacă ai cum, evident.Asta nu o poți face decât dacă se culcă înaintea ta. Dacă se întâmplă, mergi în dormitor, învelește-l și sărută-l de noapte bună. O să-l lași mască iar sentimentul de grijă pentru el îl va impresiona.Surprizele sunt mereu plăcute, așa că încearcă să ajungi acasă mai devreme și așteaptă-l cu mâncarea lui preferată. Sau așteaptă-l în dormitor și în felul acesta cu siguranță nu va mai trebui să gătești.Dacă știi că prietenul lui are o problemă iar tu poți ajuta, nu mai sta pe gânduri. Oferă-i ajutorul și amândoi vor aprecia generozitatea ta.(sursa:www.cosmopolitan.ro)