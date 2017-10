Gelozia din cuplu se poate vindeca. Vezi cum!

Ştire online publicată Vineri, 18 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Te suspecteaza mereu și vrea sa te verifice? Suferă de o gelozie care pare de nevindecat? Sa nu te gândești ca este o dovada ca te iubește foarte tare. Mai degraba, nu are încredere în sine însuși.Lipsa stimei de sine la un barbat se poate manifesta prin gelozie nejustificata. Nu îi vine sa creada ca poate avea alaturi o femeie frumoasa care sa îl iubeasca și nu se gândește sa îl paraseasca. Dar, în loc sa creada ca merita dragostea, considera ca partenera îl va parasi când va gasi pe altcineva. Și tot ce face nu este decât sa încerce sa o forțeze sa ramâna cu el, fapt care va duce la o relație tensionata și poate chiar la desparțire.Atitudine caldă și deschisăÎntreaba-l pe soțul tau de ce îi este teama ca te pierde. Îl va ajuta sa vorbeasca despre ceea ce simte. Încearca sa înțelegi care sunt motivele care stau în spatele comportamentului lui. Poate așa era și tatal lui. Poate a pațit-o într-o relație anterioara și îi este frica sa nu i se întâmple la fel și cu tine. Nu încerca sa minimizezi ceea ce simte. Nu îi spune lucruri ca "ești nebun", "nu începe iar" etc. Ar fi bine sa ai o atitudine calda, calma și deschisa discuțiilor.Reformuleaza ce a spus și întreaba-l daca ai înțeles bine. Exprima-ți punctul de vedere într-un mod în care sa razbata dragostea ta pentru el. Daca va putea sa îți dezvaluie sentimentele și difi cultațile prin care trece și vede ca tu îi ești alaturi, s-ar putea sa treaca mai ușor peste crizele de gelozie sau chiar sa uite de ele.O persoană pe care se poate contaAr fi bine sa-i fii alaturi atunci când are nevoie sau te solicita - sa îi raspunzi la telefon când te suna sau sa faci ceea ce te-a rugat. Nu este ușor, mai ales în cazul în care este foarte insistent. Dar, daca îi arați unui partener nesigur pe el ca pe tine se poate conta, treptat, va începe sa aiba mai multa încredere și va fi mai puțin banuitor. Analizeaza-ți comportamentul în mod obiectiv și vezi daca nu cumva îi dai și motive sa fie gelos.În caz ca este așa, încearca sa schimbi modul în care te porți cu alți barbați astfel încât sa nu mai trezești banuieli. Însa, daca tu nu gasești niciun motiv pentru gelozia lui și încercarile tale par sa dea greș, ar fi nevoie și de sfatul unui psiholog. Asigura-l ca îl iubești și, mai ales, ca îl respecți. Ține minte și faptul ca, oricât te-ai stradui, schimbarile nu vor aparea peste noapte și ai rabdare.Atașament de tip nesigur"Gelozia nejustificata nu poate fi semn de iubire ci denota un atașament de tip nesigur. Respectivul barbat are o imagine de sine deteriorata. Îi lipsește conștiința propriei valori. Îl poți ajuta sa aiba o stima sanatoasa de sine și sa nu mai fie atât de gelos. Încurajeaza-l, da-i dovezi de afecțiune în public. Lauda-l pentru orice mica realizare - nu doar în plan sentimental sau sexual, ci, mai ales, în cel social sau profesional. Astfel, îl ajuți sa devina conștient de propria valoare. Va ști sa-și gestioneze mai ușor temerile, va fi mai realist și nu va mai vedea la orice pas un rival. În consecința, nu va mai avea tendința sa fie sufocant, sa te constrânga sau sa încerce sa te controleze, iar tu vei fi mai relaxata. Astfel, relația va avea de câștigat."(sursa:www.unica.ro)