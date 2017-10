Fericirea dintr-un sărut

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pare de necrezut, dar un simplu sarut te poate face fericita si chiar mai sanatoasa. Conditia e sa-l dai si sa-l primesti cu dragoste. Tii minte ca, atunci cand erai mica si te loveai, durerea disparea de indata ce mama te oblojea cu un pupic? Sau cum au dat navala fluturasii din stomac si te-au facut sa te simti cea mai importanta din lume dupa ce ti-a fost furat primul sarut in adolescenta? Plin de energii nebanuite, sarutul face si acum mici minuni cu viata ta!Sarutul, imboldul copilarieiSarutul creeaza o legatura afectiva speciala intre copil si parinti. Inca din prima zi de viata, micutul simte nevoia de afectiune, iar sarutul e una din cele mai la-ndemana forme de a o exprima, asa ca… nu face economie! Si gesturile romantice dintre parinti influenteaza copilul, chiar pe termen lung.Daca vrei sa fii un model bun de urmat, nu te feri sa-ti manifesti sentimentele de fata cu micutul, imbratiseaza-ti sotul, fii tandra cu el si incurajeaza-l sa faca la fel. Copilului o sa-i fie astfel mai usor sa-si exprime sentimentele la maturitate.Terapia prin sarutSarutul, fie el parintesc, in familie, sau intim, in cuplu, aduce atatea beneficii sanatatii, incat, de multe ori, da rezultate mai bune decat un tratament prescris de medic.Te intinereste - nu mai putin de 30 de muschi faciali sunt implicati intr-un sarut intim intens, asa ca tenul si musculatura fetei castiga fermitate la fiecare pupaceala. Alunga stresul si durerea - nivelul de oxitocina creste atunci cand te saruti si are efect calmant asupra intregului organism. Te apropie de cei dragi - atingerile dragastoase intaresc legatura pe care o ai cu partenerul sau cu ceilalti membri ai familiei, la fel si starea ta de bine. Creste increderea in sine - este chiar mai eficient decat un antidepresiv, pentru ca te ajuta sa te simti importanta, puternica si iubita. Te protejeaza de germeni - cand te saruti cu cineva, se produce un tip special de saliva care impiedica dezvoltarea bacteriilor din gura. Consumi calorii - in timpul unui sarut pasional, arzi pana la sapte calorii pe minut. Iata un mod placut de a te mentine in forma!(sursa:www.femeia.ro)