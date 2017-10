Fără complexe în dormitor!

Ştire online publicată Vineri, 13 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

"Femeile gandesc prea mult, isi fac prea multe griji, calculeaza fiecare moment chiar si in dormitor"... ti se pare cunoscuta aceasta replica?Din dorinta de a fi perfecte si de a-l face pe cel ce il iubim sa se simta extraordinar, in dormitor facem uneori "miscari" care nu ne fac placere.Nemultumite de cum decurg lucrurile in ceea ce priveste viata noastra sexuala, cautam disperate raspunsuri in diferite reviste si carti de specialitate, fara sa ne dam seama ca raspunsul este unul foarte simplu: sa avem mai multa incredere si sa fim relaxate.1. Simte-te confortabil cu tine insatiEste una dintre cele mai mari greseli pe care o fac majoritatea femeilor: multe se simt nesigure pe propriul corp, iar aceasta nesiguranta nu face decat sa "ucida" pasiunea. Pentru tine o partida de sex inseamna lumini stinse si o patura trasa in cap?Renunta la acest obicei! Daca iti cultivi increderea in propria persoana si te simti sexy, partenerul tau va mai atras de tine. Nu te astepta sa obtii rezultate rapide, dar fii perseverenta, lucreaza incontinuu cu psihicul tau, renunta treptat la patura, aprinde luminile si de ce nu, si cateva lumanari!Nu ii spune partenerului tau, de fiecare daca cand vreti sa faceti amor, cat de nesigura te simti pe corpul tau. Acest lucru va va determina doar sa va "premeditati" fiecare miscare si nimic nu va fi natural, ci doar fortat.Daca, in timp ce faci dragoste cu iubitul tau, te gandesti la felul in care arata picioarele tale intr-o anumita pozitie, in mod sigur nu te vei trai actul sexual la intensitate maxima.Daca nu te simti bine cand faci dragoste cu partenerul tau, acest lucru i se va transmite si lui, iar actul sexual nu va fi decat unul mimat. De aceea, trebuie sa fii onesta. Nu uita: daca mimezi, nu iti faci doar tie rau, ci si partenerului tau.2. Mentine-te in formaCateva exercitii sau mersul la sala te pot ajuta sa te mentii intr-o forma excelenta chiar si in dormitor, cu iubitul tau. Iti dau mai multa flexibilitate, te fac mai rezistenta si chiar iti pot mari sansele sa atingi orgasmele mult dorite. Doar cateva minute de miscare in fiecare zi iti pot imbunatati viata sexuala si te pot ajuta sa fii in forma maxima. Pentru un vagin in forma, nu uita sa iti faci exercitiile Kegel!3. Nu astepta ca iubitul tau sa stie cum gandestiEste una dintre greselile frecvente pe care le fac multe dintre noi, dar si multi barbati. De unde sa stie cel exact ce iti place daca nu ii spui? Putini sunt cei care s-au nascut pentru a citi gandurile, mai ales pe ale unei femei. Nu te astepta ca el sa te atinga acolo unde iti place daca nu ii spui. Deci, comunicarea dintre voi este mai mult decat vitala.(sursa:eva.ro)