Fantezii sexuale pe care trebuie sa le indeplinesti inainte de 30 de ani

Ştire online publicată Miercuri, 26 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vrei sa ai parte de o viata sexuala incredibila? Atunci trebuie sa incerci aceste lucruri inainte sa implinesti 30 de ani:In primul rand, fii sigura ca stii cum sa iti oferi singura...placere. Nu este nicio rusine sa te masturbezi, iar in acest fel vei afla o gramada de lucruri pe care nu le stiai despre tine. Vei sti ce iti place mai mult si il vei putea invata si pe iubitul tau ce trebuie sa faca pentru a te satisface pe deplin. Asa ca, lasa la o parte inhibiile si achizitioneaza-ti un vibrator si o pereche de bile vaginale, cu siguranta nu vei regreta.Ce ar fi sa incerci o partida de sex intr-un loc public? Asa ca, data viitoare cand ai chef de sex, propune-i partenerului tau un loc tabu, sigur te va aprecia pentru initiativa, orice barbat isi doreste alaturi de el o femeie deschisa la minte. Lasa la o parte prejudecatiile si treci la actiune.Cine a spus ca femeiele nu trebuie sa se uite la filme porno? Poti fi sigura ca iubitul tau va fi mai mult decat incantat sa vizioneze un film porno alaturi de tine, cu siguranta il va inspira pentru mai tarziu. Daca esti o tipa indrazneata poti sa incepi sa te masturbezi, chiar in timp ce va uitati la film, acest lucru fiind super incintant atat pentru barbatul tau cat si pentru tine.Spune-i exact ce trebuie sa faca pentru ca tu sa te simti bine. Nu trebuie sa iti fie rusine sa il "corectezi" pe prietenul tau atunci cand ceva nu este in regula. Barbatii nu sunt atat de sensibili, iar daca vrea cu adevarat sa te faca sa te simti bine, va fi mai mult decat incantat sa te satisfaca. Asa ca ghideaza-l si spune-i cand totul este foarte bine, este important sa comunicati, mai ales atunci cand vine vorba despre ceva atat de important.Ce ai zice de o partida "pe fuga"? Intr-o zi cand iubitul tau nu se asteapta, invita-l acasa, in pauza de pranz si asteapta-l intr-o tinuta super sexy. Sigur se va bucura, iar in acest fel veti avea parte de o experienta memorabila.Daca esti lipsita de inhibitii si vrei sa iti satisfaci pe deplin barbatul, poate nu ar fi rau sa il observi cand se masturbeaza. In acest fel, vei remarca ce ii place, iar tu vei stii ce cum sa ii faci pe plac mai tarziu.Acestea sunt doar cateva dintre lucrurile pe care ar fi bine sa le incerci, fara intarziere. In acest fel, vei scapa de monotonie, iar viata ta sexuala va fi mai satisfacatoare ca oricand.(sursa:www.femina.ro)