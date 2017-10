Fantezii erotice în cuplu

Ştire online publicată Miercuri, 21 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Tu ai fantezii erotice, iubitul tau are si el... Si de ce nu? Sunt incitante si pot fi sursa de inspiratie. Expertii COSMO decodeaza cele mai comune patru scenarii fierbinti la care viseaza, de obicei, ambii parteneri dintr-un cuplu.Sa faceti sex in publicDe ce e hot pentru tine: "Joaca" sexy in fata strainilor te face sa te simti rebela si asta demonstreaza ca, desi viata reala nu-ti da ocazia sa incalci prea multe reguli, tot ai o latura de fata rea.De ce e hot pentru el: Iubitul tau iti va face jocul negresit, pentru ca barbatilor le place sa demonstreze ca sunt suficient de "armasari" ca sa faca fata oricarei provocari.Incearca varianta asta: Adapteaza-ti fantezia la o "actiune" semi-publica, ghidandu-i mana pe sub fusta ta mini la film sau la restaurant. Mai tarziu, excitati-va pe tema intamplarii - spune-i cat de excitant ar fi fost s-o faceti chiar acolo si impartasiti astfel o fantezie sexy pe care o puteti continua prin dirty talk.Sa faci sex cu o femeieDe ce e hot pentru tine: Nu inseamna ca esti gay sau ca iti doresti sa o faci cu adevarat, dar imaginile cu doua femei in ipostaze fierbinti sunt atat de promovate in societatea noastra, incat e normal ca uneori sa-ti treaca prin minte si chiar sa te excite.De ce e hot pentru el: Mai mult ca sigur acest scenariu i-a invadat si lui imaginatia, insa cu el ca... participant. Cu adevarat surprinzator e faptul ca ceea ce il starneste la maxim cand vine vorba de sexul in trei este ideea ca tu ai parte de placere dubla - studiile au descoperit ca fanteziile barbatilor se concentreaza adesea pe extazul partenerei.Incearca varianta asta: Cand iesiti undeva, arata-i o straina sexy si sopteste-i ca e chiar pe gustul tau. Apoi, in dormitor, explica-i prin limbaj explicit ce iti imaginezi ca ai incerca sa faci cu ea, in timp ce el ar fi spectator.Sa fii dominataDe ce e hot pentru tine: Esti privata de libertate, deci poti experimenta placere maxima fara sa fie nevoie s-o oferi la randul tau.De ce e hot pentru el: Barbatilor le place sa cucereasca o femeie si a te preda fortei lor li se pare extrem de sexy.Incearca varianta asta: Insinueaza prin limbajul trupului ca ai chef sa fii dominata, punandu-ti mainile deasupra capului. Sau, daca iti doresti sa fii tu partea dominanta, tine-l de maini atunci cand incearca sa faca o miscare in timpul preludiului si spune-i ca trebuie sa astepte pana cand ii dai tu voie sa te atinga.S-o faci cu un strainDe ce e hot: Amandoi simtiti tentatia de a evada din rutina zilnica a relatiei voastre, cedand unei dorinte "anonime" si lipsite de dileme.Incearca varianta asta: Totul se rezuma de fapt la interpretarea de roluri. Mergeti la un bar prefacandu-va ca nu va cunoasteti si ca el incearca sa te agate. Apoi continuati joaca si acasa. Daca va doriti senzatii si mai puternice, purtati masti sau costume care sa reprezinte un personaj - noutatea faptelor va avea un impact pozitiv asupra libidoului.(sursa:www.cosmopolitan.ro)