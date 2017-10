Exista trei tipuri de relaţii, doar una îţi aduce fericirea!

Exista trei tipuri de relații, doar una îți aduce fericirea!

Vineri, 31 Ianuarie 2014

Potrivit teoriilor lui Aristotel despre viata si fericire, exista trei tipuri de relatii cu cei din jur, doar una dintre acestea fiind cea care te ajuta cu adevarat sa fii fericita.1. Relatiile de placereEste vorba de acei parteneri care stiu ce inseamna distractia, iti ofera sex ca in filme si iti vine sa-i mananci de frumosi ce sunt. Insa totul se reduce la fizic si un ego pe masura. Nu-ti vor aduce multumire sufleteasca si nu te vor ajuta sa cresti din punct de vedere spiritual. Astfel, in loc de suflet pereche, te alegi cu un partener de sex sau de... orgoliu.2. Relatiile utilitareSunt partenerii alaturi de care stai pentru a aduna putere, bani, frumusete sau un anumit statut. Insa si de aceasta data, este vorba tot despre lucruri superficiale, care nu iti aduc iubirea adevarata. In loc sa gasesti un suflet pereche, gasesti un portofel pereche, spre exemplu, care nu iti aduce satisfactii pe termen lung.3. Relatiile bazate pe virtuti comunePartenerii care te inspira si te ajuta sa cresti, sa devii o versiune mai buna a ta, sunt cei care te vor face fericita. Daca reusesti sa vezi dincolo de aspectele superficiale, ai putea sa iti gasesti un partener perfect.Pentru a atinge fericirea, insa, nu trebuie sa te concentrezi pe a-ti gasi sufletul pereche, ci pe a-ti construi o viata care sa iti aduca satisfactii. Ulterior, cand gasesti pe cineva care ar putea sa fie partenerul ideal, trebuie sa te gandesti intai daca se incadreaza in tiparul potrivit pentru viata pe care ti-ai construit-o.(sursa:www.feminis.ro)