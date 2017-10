Eşti corectă din punct de vedere erotic?

Ești corectă din punct de vedere erotic?

Sâmbătă, 26 Iulie 2014

Exista gusturi si placeri sexuale foarte variate. Sunt persoane care ating orgasmul atunci cand se piaptana, altele cand li se atinge nasul, unele numai atunci cand se gasesc la inaltimi mari. Unele gasesc excitant aerul liber, intunericul total sau atunci cand cineva ridica vocea la ele. Altele ating climaxul cand fura, danseaza, li se fac poze sau cand numai atunci cand se uita la filme porno.„Imi place sa fac mereu sex in aceeasi pozitie”. Cand in pat doua persoane fac sex mereu in aceeasi pozitie trebuie sa existe doua motive. In primul rand, au gasit formula perfecta si o repeata pentru ca le ofera din plin satisfactie. In al doilea rand, au anumite inhibitii si sunt prea pudici sa incerce lucruri noi. In oricare dintre cele doua cazuri, se merita sa iesi din zona de confort pentru a trai noi senzatii si a cuceri noi teritorii.„Ma excit foarte repede, dar imi ia mult timp sa ma lubrifiez”. Este o destinatie trista pentru cel care ajunge la docuri uscate cu velele desfacute si echipajul pregatit. Totusi acest lucru este inevitabil atunci cand apare vreo infectie usoara, se abuzeaza de igiena intima, tampoanele nu se utilizeaza adecvat, iar noptiera este plina de prezervative dar fara lubrifiant. Uneori vina cade asupra pilulelor anticeptionale, care afecteaza acest material hormonal si ne schimba caracterul de la o luna la alta. Alteori este teama care streseaza unele femei si determina sa cedeze mult mai repede nesigurantelor partenerilor lor. Dorinta nu este o chestiune contra timp.(sursa:www.elle.ro)