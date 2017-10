E interesat de tine? Vezi gesturile care îl dau de gol

Vineri, 28 Martie 2014.

Daca un tip este interesat de tine, limbajul corpului ii va trada fiecare sentiment. Trebuie doar sa fii atenta la cateva mici detalii. Vezi care sunt acestea. Iesi de ceva vreme cu un tip, dar nu stii care sunt sentimentele lui? Sau nu stii daca este cu adevarat interesat de tine? Momentul in care se va apropia tot mai mult de tine din punct de vedere fizic este primul semn care ii tradeaza interesul vis-a-vis de persoana ta.Fie ca o va face subtil, cu atingeri timide de maini sau te va mangaia pe par, fie iti va spune direct ca vrea sa te tina in brate, acesta este modul lui de a-ti transmite ca il interesezi si ca ar vrea sa inceapa o relatie cu tine. Mai mult decat atat, modul in care te priveste spune multe despre ceea ce simte pentru tine.De multe ori coincidentele nu sunt chiar coincidente, ci situatii planificate cu atentie, astfel incat daca te intalnesti cu el din greseala in locul tau preferat unde iti bei cafeaua sau iei masa de pranz, cu siguranta nu este vorba de o pura intamplare, ci mai degraba de faptul ca si-a propus sa te surprinda intr-un mod extrem de placut si sa-ti demonstreze interesul fata de tine.Daca vei observa ca barbatul cu care te intalnesti de ceva vreme este intotdeauna atent la vorbele tale si renunta la propriile povesti pentru a te asculta pe tine, este mai mult ca sigur ca esti deja o persoana importanta pentru el, asa ca ar fi bine sa profiti de acest lucru.Nu multi barbati rad la glumele pe care le fac femeile din viata lor si nu multi reusesc sa-si stapaneasca nervii si frustrarile de la locul de munca, fara sa se razbune intr-un fel sau altul pe cea de langa ei. Daca el nu face insa aceste lucruri, poti fi sigura ca esti mai interesanta si mai importanta pentru el decat job-ul lui.(sursa:www.perfecte.ro)