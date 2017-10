Diferiţi, dar împreună!

Diferiți, dar împreună!

Ştire online publicată Joi, 25 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Uneori, in jurul tau, vezi numai cupluri care se potrivesc foarte bine, ca doua bobite de mazare intr-o pastaie!Se completeaza excelent, isi termina frazele unuia celuilalt, au destul de multe activitati si interese comune, nu pot sta dezlipiti unul de altul nici macar jumatate de ora si, cu atat mai putin, nu participa la vreun eveniment fara perechea iubita. Aproape orice propozitie incepe cu Iubirea mea si se termina cu Iubitul meu, iar cuvintele Te iubesc sunt spuse de atatea ori, ca ti se acreste.Si te uiti la voi doi, tu si el... Voi nu faceti parte din acea categorie. Va ciondaniti aproape din orice, sunteti mereu intr-o competitie care cedeaza primul, iar daca unul deschide un subiect, celalalt intotdeauna va fi in tabara opusa. Nu aveti prea multe hobby-uri comune, tie iti place marea, lui muntele, tu adori ardeii cu smantana, el fara carnita nu traieste. Chiar si principiile de viata sunt diferite. Tu esti mai visatoare, mai optimista; el e cu picioarele pe pamant, mai realist, mai rece. Iar daca nu va vedeti o zi, nu este o tragedie si nici sfarsitul lumii.Si aproape ca te loveste usor invidia din cauza acelor cupluri care par atat de euforice si traiesc o iubire nemarginita.Sa stii ca aceasta emotie este pasagera. Desi sunteti doua creaturi diferite, ati ales sa fiti impreuna intrucat stiti ca doar haosul dintre voi va aduce linistea sufleteasca de care aveti nevoie. Desi poate nu spuneti la fel de des Te iubesc, atunci cand o faceti, valoreaza cat toata lumea la un loc. Stiti ca in voi puteti avea incredere totala, stiti ca nici unul nu l-ar trada pe celalalt. Iar daca azi va certati atat de tare, ca nu vreti sa va mai vedeti, stii bine ca, a doua zi, el va fi acolo, asteptandu-te cu bratele deschise. Chiar daca nu vorbiti, in calmul dintre voi se simte iubirea. Si chiar si atunci cand va ciondaniti, un zambet apare pe chipul vostru si realizati ca nu va doriti sa fiti nicaieri in alta parte decat acolo.Iubirea adevarata e atunci cand realizezi ca, indiferent cat de diferiti sunteti, luptati pentru a fi impreuna, pentru a construi ceva si nici unul nu cere celuilalt sa se schimbe.(sursa:www.egirl.ro)