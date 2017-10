Dezvăluiri cutremurătoare ale Angelinei Jolie

Angelina Jolie a declarat că este surprinsă că este încă în viață după toate problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Actrița americană a precizat că trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima și că se simte bine acum, la 40 de ani.Vedeta a afirmat în mai multe rânduri că este surprinsă că este încă în viață, spune că trăiește în fiecare zi ca și cum aceasta ar fi ultima. "Amândouă femeile din familia mea, mama mea și bunica mea au început să moară pe vremea când aveau 40 de ani. Eu am acum 40 de ani. Aștept cu nerăbdare să ajung la 50 de ani și știu că voi reuși", spune Angelina Jolie.Angelina Jolie, mamă a șase copii, a luat măsuri drastice după ce a aflat că este purtătoare a unei gene (BRCA) care crește considerabil riscul de cancer și a suportat două intervenții chirurgicale. În luna martie, actrița a anunțat, într-un editorial apărut în The New York Times, că a suportat o operație de extirpare a ovarelor și a trompelor uterine, la doi ani după ce a suportat o dublă mastectomie.Mama Angelinei Jolie, Marcheline Bertrand, a murit de cancer ovarian în 2007, la vârsta de 56 de ani, iar bunica Angelinei Jolie, Lois, a murit de cancer ovarian la vârsta de 45 de ani.