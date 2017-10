Cum trebuie să decurgă a doua întâlnire

Ştire online publicată Joi, 27 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Daca ti s-a intamplat sa iesi cu un tip la o a doua intalnire si sa-ti regreti amarnic decizia, iata o lista de intrebari la care ar trebui sa raspunzi inainte sa spui "Da" unei a doua invitatii in oras.1. Mai esti interesata de el?Daca prima intalnire nu a fost tocmai una reusita, poate n-ar trebui sa te pripesti sa o accepti si pe a doua. Bineinteles, exista oameni care cred in a doua sansa. Daca interesul tau pentru el este foarte mic spre deloc, fa-ti o favoare si fa-i si lui una si refuza-l politicos.2. Esti pur si simplu plictisita?Nu cumva accepti intalnirea doar din plictiseala? Poate pentru ca nu ai alte planuri si pare o optiune mai buna decat sa stai singura acasa si sa te uiti la un serial? Daca nu ai accepta intalnirea in cazul in care ai avea alte planuri, ar fi o idee mai buna sa spui nu.3. Te-ai distrat la prima intalnire?Daca la prima intalnire ti-ai verificat ceasul din 10 in 10 minute sau te-ai plictisit de moarte, sunt slabe sanse ca la a doua intalnire sa descoperi in partenerul tau un tip interesant, cu care sa te simti de milioane. Daca la prima intalnire nu te-ai simtit bine, nu sta pe ganduri si refuza-l daca iti propune o noua iesire.4. A fost un gentleman?Toate cautam lucruri diferite intr-un potential partener, dar amabilitatea, cavalerismul si bunul-simt ar trebui sa existe indiferent de personalitatea unui barbat. Ti-a deschis usa, s-a comportat cu decenta si, mai ales, a vorbit politicos si frumos cu chelnerii? Daca la prima intalnire, cand se presupune ca incearca sa te impresioneze, nu e un gentleman, probababil nu este nici cu alta ocazie.5. A fost interesat de tine?Sa spunem ca tie iti place de el, ca pare un tip interesant, inteligent si amuzant. Dar el a parut interesat de tine sau a fost mai preocupat sa vorbeasca despre el insusi? Daca nu ti-a pus intrebari despre tine si nu te-a ascultat cu atentie, poate ar trebui sa te gandesti putin inainte sa accepti o a doua intalnire.6. Aveti lucruri in comun?Daca esti in cautarea unei relatii bazate pe distractie si sex, raspunsul la intrebarea aceasta nu conteaza. Daca iti doresti insa o relatie serioasa, cu un barbat alaturi de care te vezi in viitor, gandeste-te bine cate lucruri va leaga. Aveti acelasi stil de viata, aceleasi valori, aceleasi aspiratii. Daca nu, poate ar fi mai bine sa nu-ti irosesti timpul cu cineva nepotrivit.7. Iti place locul pe care l-a propus?Daca ti-a propus o activitate care nu iti face nicio placere pentru a doua intalnire, nu te grabi sa spui nu. Explica-i de ce respectiva iesire nu este tentanta pentru tine si ofera-i o alternativa. E important sa alegeti ceva ce sa va faca placere amandurora.(sursa:www.cosmopolitan.ro)