Cum să te simţi mai sexy

Cum să te simți mai sexy

Ştire online publicată Marţi, 13 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ca sa fii irezistibila in ochii celorlalti, trebuie ca tu sa te simti astfel. Daca alegi o pereche de pantaloni doar pentru ca nu esti epilata, renunti la pantoful decupat pentru ca nu ai apucat sa-ti faci pedichiura sau iti strangi parul pentru ca nu mai ai timp sa-l aranjezi, trucurile de mai jos te vor ajuta sa-ti salvezi imaginea de femeie senzuala si sigura pe ea.Exfoliaza-ti pielea regulatO data pe saptamana, exfoliaza-ti pielea folosind scruburi parfumate. Fa o baie calda pentru a inmuia bine tesutul si freaca bine cu scrub, insistand asupra zonelor rugoase (genunchi, coate, calcaie). Dupa tratamentul de exfoliere, pielea ramane fina si placuta la atingere, dar si mai bine pregatita pentru a primi tratamentele de hidratare si anticelulitice.Alege lenjerie din matase sau dantelaO lenjerie alba, dantelata este extrem de sexy. Vei vedea ca, imediat ce vei imbraca niste bikini fini si un sutien diafan, te vei simti mai feminina. In plus, oricand se poate ivi o situatie in care lenjeria sa iasa la iveala – in cabina de proba, la un consult medical inopinat sau in vestiarul salii de sport.Rasfata-ti picioareleEpileaza-te folosind un aparat electric sau creme, in fiecare saptamana. Chiar daca parul nu a crescut inestetic, cateva fire, cu siguranta, si-au facut aparitia, suficient cat sa le simta iubitul tau. Multe aparate prind si firele de cativa milimetri, lasand pielea neteda si sexy la atingere. Aplica si putin ulei antivergeturi si pielea va capata o catifelare irezistibila.Unghii ca zmeuraAmesteca o jumatate de cana cu zahar cu trei linguri cu ulei de masline si o lingura cu piure de fructe. Foloseste acest cocteil cu generozitate, pentru a exfolia calcaiele si mainile. Insista si asupra unghiilor, ca sa diminuezi cuticulele. Clateste si maseaza picioarele si mainile cu o crema grasa, cu parfum fructat. Impinge cuticulele cu un betigas, taie unghiile si apoi aplica un lac colorat. Nu uita ca rosul este considerat culoarea cea mai sexy.Mentine prospetimea tenuluiUn ten hidratat se va mentine tanar mai mult timp. Daca ai pielea uscata, incearca o crema cu ceramide care impiedica umiditatea sa „evadeze“ din piele. Pentru tenul gras, alege o crema pe baza de apa. Pielea normala sau mixta are nevoie de lotiuni usoare cu acid hialuronic. Pentru un plus de hidratare, aplica lotiunea sau crema pe tenul usor umed.(sursa:www.femeia.ro)