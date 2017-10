Cum sa te impaci cu fostul iubit

Ştire online publicată Miercuri, 12 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ai avut o relatie cu un barbat, dar s-a terminat, iar acum realizezi ca il vrei inapoi? Este un lucru perfect normal si se poate intampla si daca tu esti vinovata, si daca v-ati despartit din cauza lui. Inainte de toate, trebuie sa stii ca este posibil sa te impaci cu fostul iubit, dar trebuie sa muncesti pentru acest lucru si sa fii constienta ca iti asumi un risc. Unele persoane se impaca, altele nu, dar merita sa stii ca ai incercat, nu?Cum sa te impaci cu fostul iubit daca tu esti vinovataGandeste-te foarte bine la motivul pentru care v-ati despartit, chiar daca separarea a fost o decizie comuna sau tu esti cea care a decis sa puna capat. Trebuie sa fii sigura ca il vrei inapoi, si nu doar ca iti este foarte greu sa fii singura. Sa te obisnuiesti cu o persoana este mai usor decat sa te obisnuiesti cu lipsa acesteia, dar acesta nu este un motiv indeajuns de bun incat sa consideri ca nu poti trai fara fostul prieten.Daca esti capabila sa lasi deoparte certurile, defectele, momentele mai putin placute si greutatea de a fi singura, atunci chiar esti pregatita sa te impaci cu el. Urmatorul pas este sa il faci si pe el sa inteleaga ca iti pare rau ca ai gresit si ca vrei sa va impacati cu orice pret. Pentru asta, trebuie sa va vedeti. A-i umple telefonul sau Facebook-ul de mesaje nu este deloc o idee buna, intrucat nu vei putea sa ii vezi adevarata reactie.Acum ca ati apucat sa vorbiti putin, vezi care este tonul general al discutiei. Daca pare fericit sa vorbiti iar, spune-i scurt si la obiect ca iti pare rau ca s-a ajuns in acest punct si ca ti-ar placea sa vorbiti, mai ales ca timpul pe care l-ati petrecut separati ti-a oferit ragazul de a gandi situatia la rece. Acum pregateste-te pentru intalnire!Fie ca mergeti intr-un parc, la un suc sau intr-un loc mai intim, trebuie sa arati foarte bine. Aranjeaza-ti parul, ia-ti hainele in care te simti mai sexy si nu uita sa porti cel mai de pret accesoriu: zambetul. Cand va intalniti, nu fi spasita ori rusinoasa. Trebuie sa vada ca ai incredere in tine, chiar daca tu esti cea care a gresit.Daca il lasi sa creada ca esti foarte vulnerabila si dispusa sa faci orice pentru a va impaca, va profita de slabiciunea ta si va transforma relatia voastra intr-una cu mult mai putin sincera si in care va considera ca are controlul, putand face ce vrea, pentru ca tu ai gresit si regreti. De asemenea, nu uita ca a-ti cere scuze fostului iubit inseamna ca iti asumi vina. Replici de tipul: „Imi pare rau, dar este si vina ta..." nu vor avea niciun succes.Cum sa te impaci cu fostul iubit daca el te-a parasitFii constienta ca niciun lucru nu este definitiv. Cuplurile se despart si se impaca de o gramada de ori. Cand vine vorba de dragoste, greselile pot fi iertate si uitate, daca stii cum sa te comporti. Imediat dupa despartire, nu incerca sa il cauti, oricat de tentata ai fi. Cu cat esti mai insistenta cu fostul tau iubit, cu atat mai mult va considera ca decizia de a va desparti este una corecta si ca meriti sa fii singura.(sursa:www.divahair.ro)