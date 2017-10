Cum să scapi de inhibiţii

Cum să scapi de inhibiții

Ştire online publicată Joi, 08 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu toata lumea e deschisa si dispusa sa faca orice in pat! Inhibitiile sexuale apar in toate formele si pot avea numeroase cauze, de la lipsa increderii in propria persoana pana la stresul zilnic.Discuta despre astaCea mai indicata persoana pentru a discuta despre inhibitiile sexuale este chiar..partenerul tau! Totusi, daca ti-e rusine sau nu te simti pregatita, poti vorbi cu altcineva - o prietena sau o alta persoana in care ai incredere. Cu cat vei vorbi mai mult despre sex, cu atat mai rapid vei realiza ca probleme tale nu sunt nici pe departe majore si nici unicat! In plus, e o povara de care poti scapa, facand totul sa para mult mai usor! Orice ai face insa, nu lasa sentimentul de vinovatie sa te acapareze. Probabil, te gandesti ca, din cauza ta, partenerul tau e nefericit, nemultumit. Un motiv in plus sa discuti cu el - poate ca dorintele lui nu coincid cu ceea ce ti-ai imaginat tu.Relaxeaza-teE foarte greu sa te bucuri de sex daca esti stresata sau te gandesti la alte lucruri (daca te place, daca arati bine sau daca el se simte bine). Te vei simti mult mai bine daca, pur si simplu, ignori ce se petrece in mintea ta. Incearca sa vizualizezi cum gandurile dispar si concentreaza-te asupra a ceea ce se petrece in pat. Cu alte cuvinte: fii prezenta. De fiecare data cand simti ca te lasi prinsa in vartejul grijilor, respira adanc si redirectioneaza-ti atentia. O alta idee buna ar fi sa-ti rezervi putin timp inainte, pentru a face o baie calda, cu multa spuma. Te vei simti mai calma, revigorata si, nu in ultimul rand, pielea ta va fi mai fina si mai parfumata!Cu pasi miciIndiferent care e scopul tau - sa te simti mai bine in pielea ta sau sa fii mai "salbatica" - trebuie sa intelegi ca nimic nu se schimba peste noapte. Nu-ti impune termene-limita si incearca sa fii realista: daca esti o persoana timida, nu vei ajunge niciodata (sau foarte greu!) o vampa. Si pana la urma, te-ai simti bine in aceasta postura? Schimbarile sunt benefice atat timp cat nu ne invadeaza adevarata natura. Gandeste-te: nu ne plac persoanele care incearca sa ne schimbe, deci de ce am face tocmai noi asta?Distreaza-teChiar daca uneori pare a fi foarte serios, sexul e menit sa fie distractiv. Nimeni nu spune sa razi cu lacrimi de cate ori faci sex, dar ar trebui sa existe intotdeauna o doza de amuzament si/sau distractie. Fa-ti singura un bine si nu mai lua totul in serios! Radeti impreuna! In timpul actului sexual pot exista numeroase momente jenante sau ciudate, dar e ok! Cu cat esti mai relaxata in aceasta privinta, cu atat te vei bucura mai mult de momentele de intimitate.(sursa:www.e-joy.ro)