Cum să îţi îmbunăţeşti relaţia cu colegii de la serviciu

Cum să îți îmbunățești relația cu colegii de la serviciu

Ştire online publicată Luni, 16 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Sărbătorile au trecut, noul an este și el aici, iar programul tău la locul de muncă a revenit la normal. Din nou, timp petrecut alături de colegi, alte probleme și sarcini de lucru, stres în plus. Important este ca tu și colegii să fiți o echipă, astfel încât totul să meargă eficient.În acest sens, cosmopolitan.ro trece în revistă câteva sfaturi care să ne ajute să mergem de plăcere la muncă, să fim mai productivi și să avem o relație frumoasă cu cei din jur.Nu e musai să fii prieten la cataramă cu toți din birou, dar ar trebui să fii prietenos, să fii o persoană pe care nu ai cum să nu o placi. Încearcă să ai mereu zâmbetul pe buze, să îi saluți dimineața pe colegi, să îi ajuți atunci când au o problemă legată de o sarcină, să porți conversații banale cu ei în pauza de prânz.Nu te prea descurci cu o sarcină și vrei să te ajute cineva? Sau ai o zi mai lejeră și ai chef de vorbă? Dacă vezi că ceilalți lucrează din greu, încearcă să nu le stai pe cap. De asemenea, dacă ceilalți sunt foarte ocupați și tu nu ai mare lucru de făcut, ai putea din când în când să te oferi să îi ajuți. Ai grijă, totuși, nu trebuie să devii tipul care acceptă să se ocupe de orice sarcini în plus!Chiar dacă te înțelegi mai bine cu anumiți colegi, iar pe alții nu prea îi suporți, evită bârfa! Poți avea probleme din această distracție și, în plus, dacă îl bârfești pe Răzvan cu Andrei, Andrei va crede că și pe el îl bârfești cu Mirela.Cel mai simplu mod de a te împrieteni cu cineva e să aveți pasiuni și hobby-uri comune. Cu siguranță există printre colegii tăi măcar unul care să urmărească serialul tău preferat, să joace tenis în week-end-uri, să facă voluntariat la un centru de animale sau să fie interesant de design de interior.Mai ales dacă lucrezi într-un mediu tânăr, încearcă să fii cât mai deschis la minte. De fapt, acest sfat este valabil și pentru viața de zi cu zi. Informează-te asupra problemelor importante, nu mai judeca, nu mai trage concluzii pripite și respectă-i pe cei din jur.