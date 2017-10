Cum să-i spui nemulţumirile fără să te cerţi

Cum să-i spui nemulțumirile fără să te cerți

Vineri, 25 Aprilie 2014

Orice contradictie din cuplu da nastere unor certuri interminabile? Te simti mai bine pe moment, dupa ce ai spus ce aveai pe suflet, dar asta nu rezolva cu nimic disensiunile dintre voi… Poate ca ar fi bine sa intelegi diferenta dintre o cearta si o discutie argumentata.In orice cuplu exista diferente de pareri si nemultumiri. A-i face reprosuri partenerului de viata nu este un lucru neobisnuit. Se spune chiar ca doi parteneri care nu se cearta nu au prea multe sanse sa ramana impreuna in timp. Oare asa sa fie? Mai corect ar fi sa spunem ca un cuplu in care nu exista comunicare nu poate dura prea mult. Dar cearta si comunicarea sunt doua lucruri diferite.A comunica nu inseamna intotdeauna a fi de acord, ci a avea capacitatea de a spune ce crezi si, mai ales, de a-l asculta si pe celalalt. De multe ori insa, ne dam seama ca nu reusim sa spunem exact ceea ce dorim sau nu intelegem, pe moment, care e problema care ne framanta.Tensiunile dintre parteneri se acumuleaza, nemultumirile si frustrarile cresc, asa ca este normal sa existe izbucniri care degenereaza in cearta. Toate resentimentele acumulate vor iesi la iveala si spui deseori cuvinte pe care le regreti apoi. Ridici tonul, ti se raspunde in acelasi mod sau, si mai enervant, nu ti se raspunde deloc.Fiecare partener incearca sa domine si sa se faca auzit. Daca ai eliberat o parte din energia negativa care te domina, s-ar putea sa crezi ca impacarea de moment inseamna o rezolvare. Fiecaruia dintre parteneri ii pare rau de ceea ce a spus, urmeaza saruturi si imbratisari, insa data viitoare cei doi o iau de la capat…De aceea, frustrarile raman nerezolvate si se acutizeaza. Dupa un conflict astepti ca el sa inteleaga ce te nemultumeste, desi nu i-ai spus nimic clar sau ceea ce i-ai spus a fost incarcat de reprosuri si resentimente. O cearta poate fi un dus rece, nu si o modalitate de comunicare intre parteneri. Motivele pentru care se naste o cearta sunt cam aceleasi in orice cuplu. Dar poti sa faci astfel incat sa eviti o confruntare emotionala si sa o transformi intr-o discutie serioasa, care sa foloseasca vietii voastre de cuplu.(sursa:www.avantaje.ro)