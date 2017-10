Cum sa fii o iubită mai bună

Ştire online publicată Joi, 24 Aprilie 2014.

Ai găsit un tip potrivit pentru tine și vrei să aveți cea mai bună relație? Nu este greu să faci un bărbat fericit, trebuie doar să urmezi câteva sfaturi.Nu te plânge mereuAcest lucru nu se aplică doar la iubitul tău, ci și la prieteni. Dacă nu îți place ceva la o persoană, nu te plânge mereu și nu o critica. Explică-i calm ce anume te deranjează și de ce. Dacă nu se schimbă, acceptă acest lucru sau rupe legătura; este stresant pentru oricine să i se repete încontinuu doar lucruri negative.Încurajează-lÎn orice relație, este important să ne încurajăm partenerul, în special dacă trece printr-o perioadă dificilă. Ai grijă, totuși, să nu exagerezi. Învață când vrea să fie ajutat și când nu, însă nu te enerva dacă preferă să își rezolve singur problemele.Fă-i complimenteDe regulă, femeile simt nevoia să primească complimente când au o coafură nouă sau o rochie nouă, însă uităm că și bărbații vor să se simtă speciali.Fă-i cadouri fără un motiv anumeChiar dacă vă faceți cadouri de aniversări, Crăciun sau Valentine's Day, cumpără-i din când în când anumite lucruri care știi că i-ar plăcea sau de care are nevoie. Fie că este un bilet la concert sau o carte care știi că vrea să le cumpere, fie vezi întâmplător la magazin ceva ce crezi că îi va aduce zâmbetul pe buze.Nu încerca să îl schimbiDin moment ce ai început și continuat relația cu el, înseamnă că îl placi și că îi accepți defectele. Nu încerca să îl schimbi după câteva luni pentru că ți-ai dat seama că nu îți place ceva la el.Ia inițiativa în patMulte femei încă se gândesc că e treaba bărbatului să facă primul pas, inclusiv când vine vorba de sex. Nu lăsa totul pe seama lui, va părea că ești neinteresată.Comunică cu elOrice relație are nevoie de o bună comunicare. Vorbește deschis cu el, fii sinceră și vei vedea cum relația se va îmbunătăți. Nu uita, bărbații nu prind chestiile subtile, dacă te deranjează ceva sau îți dorești ceva, spune-i direct.Împrietenește-te cu prietenii luiNu îi fura prietenii, dar încearcă să te înțelegi cât mai bine cu ei. Sunt oameni cu care iese des, care îi dau sfaturi, așa că e important să aibă o părere bună despre tine. În plus, dacă relația începe să aibă probleme, prietenii săi te pot ajuta și pe tine cu anumite sfaturi.Chiar dacă ai impresia că ești o iubită bună, există întotdeauna loc de mai bine. În plus, e posibil ca răsplata să fie foarte... plăcută!(sursa:www.cosmopolitan.ro)