Cum să fii femeia visurilor lui

Ştire online publicată Luni, 12 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Te-a cerut in casatorie pentru ca esti femeia visurilor lui, dar ce faci pentru a te bucura in continuare de acest statut? Doar pentru ca acum porti o verigheta pe deget, nu inseamna ca trebuie sa pierzi acel farmec aparte care l-a cucerit pe sotul tau inca de la prima intalnire. Iata cum sa fii femeia pe care sotul tau o va visa toata viata!Cunoastem fiecare cel putin o relatie care a debutat fulgerator, plin de pasiune, numai pentru ca mai apoi sa se termine intr-o rutina obositoare. Partenerii cresc impreuna, iar asta inseamna ca putine lucruri mai raman un mister in cuplu. Totusi, poti fi aceeasi femeie fabuloasa, chiar daca porti un inel pe deget. Doar pentru ca ati jurat ca veti fi impreuna pana la adanci batraneti, nu inseamna ca sexul trebuie sa devina plictisitor, iar conversatiile neinteresante. Inca mai poti aprinde pasiunea in inima sotului tau. Iata cum.Esti sotia lui. Esti persoana calda la care sotul tau se intoarce in fiecare seara dupa o zi grea, cea care ii gateste cele mai bune mancaruri si il incanta cu conversatii interesante. Dar, totodata, speli vasele, il ajuti cu facturile si ii speli lenjeria murdara. Stiu, ultima parte nu suna placut, dar ce ai spune sa o transformi intr-o fantezie?Lasa-l sa vina acasa si sa te gaseasca gatind cina pe tocuri de 12 cm si imbracata cu o lenjerie sexy. Este imaginea sotiei ideale pentru orice barbat si o imagine pe care nu o va uita niciodata.Sunt sigura ca ai mai auzit acest indemn, dar il voi repeta pentru ca este foarte important. Viata este atat de haotica intre munca, casa, si eventuali copii, incat abia daca mai gasesti timpul necesar sa te conectezi cu partenerul tau. Pentru ca relatia voastra sa reziste, aveti nevoie sa petreceti timp impreuna, doar voi doi.O viata intreaga de monogamie poate fi o provocare. Pentru amandoi. Chiar daca ai avut parte de sexul vietii tale cu sotul tau, dupa cativa ani chiar si cea mai incitanta partida sexuala poate deveni o rutina. Va cunoasteti unul pe altul si stiti deja tot ceea ce trebuie sa faceti pentru ca celalalt sa se simta bine, nu mai exista entuziasmul necunoscutului, nu mai e mister.Crezi ca puteti merge mai departe? Incercati jocurie de rol si transformati-va fanteziile erotice in realitate. In plus, va da ocazia sa fiti cu un partener nou in fiecare noapte, cel putin in imaginatia voastra. Prefaceti-va ca sunteti la prima intalnire, ca sunteti doi straini care s-au intalnit in bar sau ca esti o femeie de afaceri, iar el este rivalul tau in business - dar unul foarte, foarte sexy. Lasati-va imaginatia sa zboare. Fara rusine, fara sa va ascundeti dupa degete. Pana la urma, va asteapta o viata intreaga impreuna.Cand va casatoriti, locuiti impreuna 24 din 24, asta inseamna ca toate acele secrete de femeie nu mai sunt ata de secrete. Barbatilor le place putin mister, e ceea ce le starneste interesul atunci cand te curteaza. Pentru a ramane sexy pentru el, incearca sa pastrezi misterul... cat de cat. Lucrurile foarte intime trebuie sa ramana intime, el nu are de ce sa stie despre ele.(sursa:www.eva.ro)