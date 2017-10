Cum să economiseşti rapid bani de vacanţă

Cum să economisești rapid bani de vacanță

Ştire online publicată Miercuri, 14 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mai ai doua luni pana la data la care trebuie sa platesti pentru vacanta planificata cu prietenii si te-a apucat disperarea cand ti-ai verificat contul? OK, respira adanc si urmeaza "reteta" COSMO pentru economisire rapida.De unde "tai"?In functie de timpul ramas pana la "decolarea" in vacanta si de bugetul de care ai nevoie, fa o lista cu toate cheltuielile la care poti renunta.Sugestii? Shoppingul din ziua de salariu, dulciuri si alte delicatese costisitoare, iesitul in cluburi, baruri si terase, mersul la film si toate rasfaturile de pana acum.Merita sa rezisti cateva luni, te asteapta apoi un concediu pe cinste!2 zile pe saptamana nu cheltui nimic!Da, numeste-le black days - lasa cardul acasa, ia o suma minima de bani pentru urgente si incearca sa nu cheltuiesti nimic. O sa te simti foarte increzatoare dupa aceasta "cura de shopping".Totul pe hartie!În afara de faptul ca ar fi cazul sa incepi sa-ti gatesti pentru a economisi banii dati zilnic pe masa de pranz si gustari, ar trebui sa identifici locuri cu preturi mici la alimente - crede-ne, se simte la buzunar.In al doilea rand, inaugureaza o agenda de cheltuieli, ia-o dupa tine si noteaza toate cumparaturile pe care le faci - te vei responsabiliza rapid.Mai usor cu vorbitul la telefonDaca obisnuiesti sa vorbesti cu orele, reducerea timpului pe care il petreci sunandu-ti prietenii poate fi o buna modalitate de a economisi bani. Ai nevoie de facturi cat mai mici la telefon, asa ca intoarce-te la bunul obicei din facultate: datul de SMS-uri.(sursa:www.cosmopolitan.ro)