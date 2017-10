Cum să creezi o ambianţă erotică?

Cum să creezi o ambianță erotică?

Ştire online publicată Luni, 02 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O lampa de ambianta adaptata sufrageriei sau dormitorului va da rezultate: o lumina calda, o nuanta de galben spre portocaliu si chiar rosu. Ai grija sa nu fie verde sau albastra, culori reci care nu au ce cauta intr-un decor romantic.Investeste in lumanari. Au capacitatea de a crea un halo de lumina speciala care imbie la intimitate. O lumanare asezata strategic pe masa care va desparte si nu va permite sa va atingeti, poate da senzatia de apropiere prin simplul fapt ca va cuprinde pe amandoi in cercul luminos.Culorile calde trebuie sa predomine. Pentru decorarea dormitorului sau pentru alegerea lenjeriei de pat trebuie sa te orientezi catre culorile calde (rosu, galben, portocaliu, rosu-violet).Fa-te frumoasa! Se pare ca atractia erotica a barbatului se declanseaza din priviri si la fel cum reactioneaza taurii de corida la culoarea rosie, acestia reactioneaza la estetica feminina. Alege tinutele vestimentare in culori calde, sexi, sugetive fara a fi insa vulgare si, bineinteles, care sa te avantajeze. Dar "de gustibus non discutandum" ca fiecare stie mai bine ce anume sa aleaga pentru o seara romantica.Fii sugestiva, dar nu vulgara! Descopera privirii numai cat trebuie si lasa-l pe el sa "desluseasca" misterul ce se ascunde in spatele hainelor. Cu toate acestea un decolteu care descopera vederii doar o parte din trup este in cele mai multe cazuri mult mai incitant decat o camasa transparenta care scoate la iveala sanii. Foloseste-ti in mod inteligent sex appeal-ul!Misca-te sexi! Privirea nu capteaza numai aspectul fizic, ci este receptiva si la miscarile/gesturile trupului tau. Unele gesturi sunt deosebit de incitante, mai ales atunci cand ambianta permite o interpretare a acestora: conturarea lenta a buzelor cu limba, incrucisarea picioarelor, o mangaiere subtila a coapselor, inca un nasture de la decolteu descheiat.Pozitioneaza o oglinda in dormitorul vostru. Propria voastra imagine reflectata in oglinda in timp unui preludiu tandru poate fi deosebit de excitanta.(sursa:www.eva.ro)