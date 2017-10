Cum să ai o viaţă sexuală perfectă

Cum să ai o viață sexuală perfectă

23 Decembrie 2013

Fericirea, trăinicia și armonia unui cuplu se bazează, într-o mare măsură, pe calitatea vieții sexuale, care are rolul de a defini profilul acestuia și de a contribui la conturarea imaginii lui în societate. Deși momentele petrecute în dormitor alături de persoana iubită sunt, în aparență, un secret față de cei din jur, de fapt, în viața de zi cu zi, este destul de ușor să citești povestea de dragoste pe care o pereche o trăiește în intimitatea sa. Astfel, tot mai des, ne întrebăm care sunt secretele unei vieți sexuale perfecte și cum putem picta un portret fericit al vieții noastre de cuplu. Iată câteva sfaturi practice care te vor ajuta să rezolvi această dilemă.Spune nu rutinei!Rutina ne obosește, ne face să ne pierdem interesul și, în cele din urmă, distruge imaginația și originalitatea unui cuplu, transformându-l într-o entitate banală și lipsită de culoare. Dacă te afli în această situație, preia inițiativa și dovedește-ți iubirea reinventându-te constant. Lumânări, bețișoare parfumate, locații speciale, trăsnite, masaje erotice, declarații neașteptate, propuneri tentante, muzică de destindere, costumații erotice - toate acestea sunt doar câteva din șiretlicurile pe care le poți folosi, din când în când, pentru a-ți surprinde partenerul și pentru a menține vie pasiunea din cuplu.Învață să asculți, să înțelegi și să vorbești!Adesea, caracterul persoanei iubite îți poate da bătăi de cap și te poate determina să te închizi în tine, ceea ce constituie o greșeală fatală pentru viitorul relației voastre. Ori de câte ori constați că există o problemă - partenerul tău are o zi proastă, sau tocmai ați avut o ceartă urâtă, nu amâna momentul unei discuții între patru ochi, întrucât problemele care nu sunt discutate conduc la apariția unor momente de impas și clădesc un zid de răceală și stânjenire între voi. Fii dispusă să asculți orice are de zis și nu uita să îi alini suferința prin cuvinte simple, dar încărcate de afecțiune, care să îi demonstreze că îți pasă de el (sursa:www.divahair.ro)