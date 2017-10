Cum îţi influentează dieta viaţa amoroasă

Cum îți influentează dieta viața amoroasă

Exista stranse legaturi intre regimul alimentar de zi cu zi si viata sexuala si felul in care partenerii comunica intre ei in relatia de cuplu.Alegerile facute zi de zi – alegeri ce compun, practic, stilul de viata – ne influenteaza semnificativ viata amoroasa. Asa cum o noapte pierdute ne impiedica sa dam randament la locul de munca a doua zi, asa si mesele zilnice ne pot influenta – in bine sau in rau – relatia de cuplu, cu atat mai mult cu cat ceea ce mancam are un impact direct asupra balantei hormonale si, implicit, asupra starii de spirit.Mai ales in prima etapa a unei relatii, femeile au grija ce mananca, dar si cum mananca. De la gesturile mai delicate de a manca pana la alegerea unor mancaruri mai “light”, femeile acorda atentie sporita meselor luate in doi in prima parte a relatiei. Iar studii sociologice arata ca fac foarte bine, cel putin din perspectiva satisfacerii barbatului, in conditiile in care reprezentantii sexului tare chiar prefera femei care consuma mai putin la masa. Mai mult, un studiu recent a demonstrat ca barbatii sunt cu 11% mai interesati de o femeie daca afla ca aceasta este vegetariana, in timp ce femeile prefera cu 13% mai mult barbatii carnivori.Un motiv bun pentru a nu sari peste masa de pranz sau peste gustare inainte de a ajunge acasa! Din cauza scaderii glicemiei, omul devine mai irascibil si este predispus la certuri. Se antreneaza mai usor in dispute aprinse si, in unele cazuri, pare chiar ca le cauta. In cuplu este perfect valabila teoria dovedita, de altfel, stiintific. Frecventa certurilor in relatie este mai mare in momentele in care unul dintre parteneri (sau amandoi) este nemancat, decat atunci cand niciun nu sufera de foame.Paharul, sticla sau cutia de suc din timpul zilei influenteaza apetitul sexual. Indulcitorii artificiali din bautura racoritoare ofera un “boost” organismului, dar doar pe moment, favorizand instalarea unei stari de letargie mai tarziu, chiar cand ar trebui sa fii acasa si sa se bagi intre asternuturi cu partenerul. In felul acesta, apetitul sexual scade, iar scuzele pentru refuzarea sexului apar.Dieta mediteraneana care contine si avocado tripleaza sansele de a avea copii in cazul cuplurilor care urmeaza tratamente de fertilitate tocmai pentru ca intampina probleme in aceasta arie. Grasimile mononesaturate din acest tip de dieta contribuie semnificativ in cresterea nivelul de fertilitate.Cuplurile care obisnuiesc sa manance acasa mancare gatite de unul dintre parteneri sau, mai bine, de amandoi prezinta sanse sporite de a ramane impreuna pana la adanci batraneti, atat pentru ca activitatea gatitului (mai ales in doi) creste nivelul de intimitate intre cei doi, cat si pentru ca preparatele in casa sunt mai sanatoase decat cele comandate, motiv pentru care si starea de sanatate este mai buna pe parcursul trecerii anilor.(sursa:www.lyla.ro)