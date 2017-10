Cum influenteaza primavara viata sexuala

30 Aprilie 2014

Primavara, in aer pluteste un aer romantic. Natura se dezmorteste, pasarelele ciripesc, parca totul inseamna dragoste. La randul sau, omul, este mai interesat de amor, flirteaza mai mult, devine mai activ din punct de vedere sexual.Toate acestea duc la o singura intrebare. Influenteaza primavara viata sexuala? Iata ce spun statisticile:1. In emisfera nordica, cele mai multe nasteri au loc la sfarsitul iernii, ceea ce presupune ca lunile cu cele mai multe conceptii sunt cele de primavara.2. Cazurile de menopauza sunt mai rare in lunile de primavara-vara, decat cele din lunile de iarna.3. Calitatea spermei difera in functie de anotimp. Astfel, cantitatea si calitatea spermei este mai scazuta la sfarsitul verii si inceputul toamnei, decat la inceputul primaverii.4. In tarile nordice, nivelul hormonal si rata conceptiilor sunt scazute in lunile intunecate de iarna, fata de cele din timpul primaverii-verii.5. Primavara se intensifica simturile, oamenii se simt mai energici, mai atragatori, mai sexy. Nu e de mirare ca multi dintre ei declara ca viata sexuala cunoaste o imbunatatire simtitoare fata de lunile de iarna. (sursa:www.sfatulparintilor.ro)