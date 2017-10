Cum îl faci pe iubitul tău să fie mai deschis şi mai comunicativ în relaţie

Cum îl faci pe iubitul tău să fie mai deschis și mai comunicativ în relație

Ştire online publicată Joi, 09 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Daca vrei sa il determini pe iubitul tau sa devina mai deschis si mai comunicativ, iata ce ar trebui sa faci, in 7 pasi simpli:1. Vorbeste-i tu cat mai directSpune-i deschis ce ai de zis, nu te baza pe faptul ca va intelege indiciile tale subtile. Incearca sa pui problema cat mai simplu si cat mai la obiect, sa fii coerenta si concisa si nu te pierde in detalii inutile sau analogii din trecut, nu vei reusi decat sa-l pui in dificultate astfel.Daca iti este greu sa-ti pui gandurile in ordine, asterne-le pe hartie. Noteaza lucrurile despre care vrei sa discutati, astfel te asiguri ca nu vei uita nimic si ca nici nu te vei abate de la subiect.2. Da-i ocazia sa vorbeasca si elChiar daca nu iti place sa fii intrerupta, este important sa primesti feedback-ul lui in timp real, asa ca permite-i sa se exprime chiar in timp ce vorbesti tu.Fa pauze atunci cand vorbesti, tocmai pentru a-i da oportunitatea sa isi spuna si el punctul de vedere.3. Argumenteaza-ti opiniileExplica-i care este punctul tau de vedere in privinta subiectului pe care il discutati si argumenteaza-ti parerile. Concepe-ti argumentele cat mai simplu si mai pe intelesul lui si incearca sa fii cat mai pragmatica, barbatii nu inteleg decat lucrurile palpabile si masurabile.4. Spune-i ce consideri ca ar trebui facut pentru a remedia o anumita situatieGaseste solutii proprii la problemele pe care le aveti si comunica-i-le. Este imposibil ca o problema sa poata fi rezolvata intr-un singur fel, asa ca incearca sa gasesti mai multe modalitati de solutionare si argumente pentru fiecare dintre ele.Daca ii expui mai multe variante de rezolvare, ii vei da posibilitatea sa analizeze impreuna cu tine si astfel veti putea pune in balanta punctele slabe si pe cele forte ale fiecarei optiuni. Iar faptul ca incercati impreuna este deja un mare beneficiu, intrucat conexiunea dintre voi se va fortifica in acest fel.5. Evita sa jonglezi cu vorbele sau cu gesturileNu va intelege nimic din aluziile fine pe care le faci, nu va sta sa iti analizeze limbajul trupului si mimica fetei, nu te astepta sa priceapa jocurile de cuvinte si ironiile vagi.(sursa:www.ele.ro)