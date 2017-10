Crezi ca te înşeală?

Crezi ca te înșeală?

Ştire online publicată Marţi, 22 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Gratie Internetului, barbatii au si mai multe posibilitati de a calca stramb. Scandalurile sexuale care ies pe portile Hollywoodului sunt varfurile extreme, dar adevarul e ca aproape o treime dintre tipi a avut o aventura in timpul unei relatii stabile. Crezi ca si iubitul tau face parte din aceasta categorie? Citeste articolul nostru pentru a afla care sunt semnalele de alarma!De ce barbatii casatoriti nu adorm imediat dupa ce fac sex? Raspuns: pentru ca dupa aceea trebuie sa ajunga acasa. Femeile care nu s-au confruntat cu o asemenea situatie rad cand aud acest banc misogin, celelalte au insa deja o mina crispata. Multe dintre ele sufera de gelozie si au toate motivele: conform unui sondaj realizat de agentia matrimoniala Parship, 30% dintre barbati si-au inselat cel putin o data partenera, si unii dintre ei o mai fac si acum. Barbatii care calca stramb au, de obicei, trei sau patru aventuri in viata. Iar cand vorbim desprea aventuri, ne referim atat la cele de o noapte, care adesea sunt repede uitate, cat si de cazuri in care vietile celor doi parteneri se complica foarte mult, iar cel care insala are o relatie paralela, de lunga durata. Unul dintre cele mai recente exemplu este din lumea showbizului: Arnold Schwarzenegger. A fost casatorit timp de 25 de ani cu Maria Shriver, cu care are patru copii. Apoi s-a descoperit ca avea o relatie cu angajata lui, Mildred Baena, cu care avea si un copil. Stirea a tinut multa vreme prima pagina a publicatiilor de pretutindeni, mai ales ca Arnold isi inselase sotia timp de 13 ani, in casa in care cei doi locuiau impreuna. Cand citim o astfel de poveste, nu putem sa nu ne intrebam ce este in capul barbatilor si din ce motive procentajul celor care insala este atat de mare.(Sursa: teen.unica.ro)